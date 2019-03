​Israel: un martor crucial într-un dosar sensibil de corupție a fost arestat

Michael Ganor, un om de afaceri israelian care reprezenta grupul german ThyssenKrupp în Israel, semnase un acord prin care pleda vinovat în acest dosar.Acesta recunoscuse că a încasat mită și acceptase să ofere informații anchetatorilor privind alți prezumtivi suspecți, în schimbul unei pedepse de doar un an de închisoare și a unei amenzi de 10 milioane de șekei (2,4 milioane de euro).Acesta a revenit însă asupra acestui acord și a decis să "schimbe versiunea pe care o furnizase în timpul anchetei", a afirmat poliția. Omul de afaceri a fost reținut marți iar arestul preventiv a fost prelungit miercuri până duminică, potrivit unui comunicat al poliției.Afacerea supranumită "3.000" anchetează suspiciuni de corupție legate de vânzarea de către Germania în Israel de submarine militare și alte nave concepute de gigantul german ThyssenKrupp, pentru o valoare totală de două miliarde de dolari.Poliția a declarat în noiembrie că dispune de suficiente elemente pentru ca justiția să pună sub acuzare un număr de suspecți, inclusiv David Shimron, avocatul și vărul premierului Benjamin Netanyahu. Primul ministru nu a fost vizat în acest dosar.Dar principalul rival al lui Netanyahu în alegerile parlamentare din 9 aprilie, generalul Benny Gantz, a profitat de noile dezvoltări apărute recent într-un dosar distinct pentru a cere redeschiderea anchetei privind submarinele pentru o eventuală inculpare a lui Netanyahu.Gantz l-a acuzat miercuri pe Netanyahu că a încasat circa 3,9 milioane de euro revânzând părțile pe care le deținea într-o societate care urma să beneficieze ulterior din vânzarea submarinelor.Premierul este amenințat de punerea sub acuzare în alte trei dosare, pentru corupție, abuz de încredere și fraudă.Netanyahu a ripostat miercuri invocând dezvăluirea din presă potrivit căreia telefonul mobil al lui Gantz ar fi fost piratat de iranieni.Gantz a recunoscut că a fost informat de serviciile de securitate că telefonul său a fost piratat, dar a asigurat că nu exista nimic compromițător pe aparat.