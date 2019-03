Brexit: O scurtă amânare, "posibilă", dacă Parlamentul britanic votează acordul de divorț (Tusk)

"În lumina consultărilor pe care le-am avut în aceste ultime zile" cu liderii celor 27, "cred că o scurtă extensie va fi posibilă dar ea va fi condiționată de un vot pozitiv asupra tratatului de retragere în Camera Comunelor", a spus Donald Tusk, într-o scurtă declarație de presă."Chestiunea rămâne deschisă în ceea ce privește durata unei asemenea extensii", a adăugat însă Tusk, în condițiile în care premierul britanic a cerut o amânare până în 30 iunie, o dată tardivă pentru mai multe state membre și care ridică "grave riscuri politice și juridice" pentru UE, potrivit Comisiei Europene.Cererea de amânare a Brexitului trebuie aprobată de toate cele 27 de state, care se reunesc joi la Bruxelles pentru un summit."Dacă aprobă recomandările mele și dacă va exista un vot pozitiv la Camera Comunelor săptămâna viitoare, putem finaliza și formaliza decizia privind extensia într-o procedură scrisă" ulterior, a spus Tusk, care nu a exclus necesitatea unui nou summit săptămâna viitoare.După două voturi negative, Theresa May a anunțat că are intenția că are intenția să prezinte din nou deputaților, "imediat ce este posibil", acordul de divorț pe care l-a încheiat cu Bruxellesul, cu modificări, fără a preciza însă o dată."Chiar dacă speranța unui succes final poate părea fragilă, chiar iluzorie (...) nu putem renunța să căutăm până în ultimul moment o soluție pozitivă", a spus Tusk, care a făcut aceste declarații după o convorbire telefonică cu Theresa May.