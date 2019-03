May îi va cere miercuri lui Tusk amânarea Brexitului pentru o scurtă perioadă de timp - presă

Theresa May

Amânarea, venită la aproape 3 ani de când Regatul Unit a votat pentru ieșirea din UE, pune divorțul într-o zonă de incertitudine, printre opțiuni fiind plecare în termenii acordului negociat de May, o amânare de lungă durată, un Brexit dezordonat și chiar un alt referendum.Cu doar nouă zile înainte de data de 29 martie stabilită de May acum doi ani, când a trimis scrisoare formală de invocare a Articolului 50, premierul de la Londra este pe cale să-i scrie președintelui Consiliului European Donald Tusk pentru a-i cere o amânare.Cât de lungă va fi această amânare este neclar în aceste momente de haos politic de la Londra. May a avertizat anterior că, dacă parlamentul nu ratifică acordul negociat de ea, va cere o prelungire până după 30 iunie, o mutare despre care susținătorii Brexitului spun că va pune în pericol chiar ieșirea din UE.