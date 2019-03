Polonia: Conservatorii naționaliști aduc tema homosexualității în centrul campaniei electorale / Kaczynski: Luați mâna de pe copiii noștri

Jaroslaw Kaczynski, liderul PiS, a declarat că lobby-ul homosexual nu se luptă pentru toleranță, ci caută să schimbe modul de viață polonez. “Luați mâna de pe copiii noștri,” a spus acesta, la o convenție a partidului din acest weekend.





O retorică similară împotriva homosexualilor este promovată de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în timp ce Ungaria lui Viktor Orban și-a construit dușmanul din George Soros.Atunci când ești apărătorul auto-proclamat al valorilor creștine ale unei națiuni într-o Europă falimentară din punct de vedere moral, vei vedea dușmani peste tot, notează Bloomberg.Guvernul populist al Poloniei a demonizat pe rând Uniunea Europeană, refugiații musulmani sau pe cei care contestă rolul Poloniei în cel de-al doilea Război Mondial. Acum, dușmanii au devenit homosexualii.Mesajul partidului de guvernământ "Lege și dreptate" (PiS) este că avansul drepturilor pentru homosexuali reprezintă un "pericol grav" pentru familie. Și nu doar Polonia are nevoie de protecție, ci întreaga Europă.PiS promovează imaginea unei țări aflate sub asediu, în lupa sa pentru alegerile europarlamentare și înaintea scrutinului parlamentar. Dacă vor reuși, conservatorii naționaliști ar putea submina și mai multa lupta pro-europenilor împotriva guvernărilor populiste din Italia și Ungaria.Sondajele arată că PiS este umăr la umăr cu o nouă grupare denumită Coaliția Europeană, iar pe locul trei se află partidul de stânga „Primăvara” condus de Robert Biedron, care este gay.Dacă în Europa de Vest barierele din calea căsătoriei între persoane de același sex și a drepturilor egale cad rând pe rând, puterea din Polonia merge în sens contrar, utilizând Biserica Catolică pentru a avea un control mai strâns în ceea ce privește educația sexuală și fiind ostilă lobby-ului homosexual.Situația minorităților sexuale din Polonia rămâne sumbră. Peste două treimi dintre persoanele care se identifică ca LGBT au fost supuse violențelor psihologice sau fizice, în timp ce 70% dintre adolescenții din această minoritate spun că au avut gânduri suicidare, potrivit unui raport întocmit de Universitatea din Varșovia anul trecut.PiS vrea ca educația sexuală să fie lăsată în seama părinților, și nu a școlilor sau organizațiilor neguvernamentale.Între timp, membrii clerului merg pe narațiunea conform căreia homosexualitatea poate fi vindecată, prezervativele sunt rele și că susținătorii drepturilor homosexualilor promovează de fapt homosexualitatea.Biserica are, pe de altă parte, propriile sale probleme. Săptămâna trecută, după publicarea unui raport al cazurilor de abuz, aceasta a încercat să scape de responsabilitate în cazul unui preot care molesta sexual copii.Guvernul joacă un joc periculos în cazul drepturilor homosexualilor, spune Irmina Szalapak, de la o asociație pro-LGBT. "Aceste niveluri ale discursului urii se vor transforma în curând în statistici și mai terifiante. Vor fi consecințe teribile", avertizează ea.