Pierduți în MySpace: Platforma socială pierde tot conținutul încărcat înainte de 2016

MySpace, rețeaua socială populară în urmă cu câțiva ani, a pierdut tot conținutul încărcat de utilizatori pe site înainte de 2016, inclusiv milioane de melodii, fotografii și videoclipuri unice pe internet, transmite The Guardian.





Compania învinuiește o eroare de server pentru pierderea masivă de date, care a avut loc în urmă cu un an, când au apărut primele comentarii din partea utilizatorilor care nu puteau accesa conținut mai vechi. Compania a confirmat pentru arhiviștii online că muzica a fost pierdută definitiv.





Mai bine de 50 de milioane de melodii de la 14 milioane de artiști au fost pierdute, inclusiv melodii care au dus la afirmarea ,,Generației MySpace”, cohorta de artiști printre care se numără și Lily Allen, Arctic Monkeys și Yeasayer.





Vestea pierderii informațiilor de pe MySpace a dat naștere unor comparații cu alte comunități digitale care au fost distruse, ștergându-se astfel istoricul online- de la Geocities, platforma prin care se puteau construi site-uri, la rețeaua socială Google Plus.





Cu toate acestea, atât Geocities, cât și Google Plus au reușit să își avertizeze utilizatorii la timp pentru ca aceștia să poată păstra esența comunităților online pentru posteritate. În 2016, the Internet Archive a lansat o colecție a tutror GIF-urilor postate pe Geocities. Un grup de voluntari a lucrat ulterior la păstrarea postărilor de pe Google plus pe Internet Archive.