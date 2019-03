Conservatorii pro-Brexit avertizează împotriva amânării procesului de ieșire din UE

Un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra a afirmat luni că Guvernul Theresa May probabil va cere o amânare a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de cel mult nouă luni.Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat, joi seară, planul Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie.Potrivit moţiunii, Guvernul Theresa May va încerca să obţină aprobarea UE pentru amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie dacă Parlamentul britanic va adopta un acord de retragere până miercurea viitoare.