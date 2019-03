EUObserver: A venit vremea ca Fidesz să fie exclus din PPE/ Cea mai urgentă problemă este deteriorarea statului de drept din România

Partidul Coaliția Națională din Finlanda și Partidul Moderat din Suedia au cerut formal expulzarea Fidesz din Partidul Popular European (PPE). PPE este un partid bazat pe responsabilitate comună și valori împărtășite. Într-un moment în care UE se confruntă cu provocări externe și interne, avem obligația de a lua poziție. Când un partid acționează sistematic, precum Fidesz, împotriva valorilor fundamentale ale UE, el nu mai face parte din PPE, scrie EUObserver, citat de Rador.





Pentru noi, statutul de membru UE este și va rămâne o proclamație politică.





În 1995 am devenit membri ai unei comunități de valori comune și împărtășite, unei comunități economice și unei comunități de securitate. Noi alegem democrația și statul de drept, economia de piață liberă și o garanție comună a libertății. Astăzi situația s-a schimbat. Recent am văzut cu toții schimbări îngrijorătoare într-un număr de țări și în mai multe familii politice din UE. Fidesz din Ungaria este numai unul dintre exemple. Există motive rezonabile și serioase pentru a conchide că Fidesz încalcă valorile și principiile PPE. Evoluțiile nedemocratice din Ungaria ne-au condus spre această concluzie.









Ultima picătură

În cadrul PPE, noi subliniem că UE este fondată pe valorile respectului pentru demnitate, libertate, democrație, egalitate și stat de drept. Aceste valori reprezintă însăși fundația Uniunii noastre, iar atunci când ele nu sunt respectate sau recunoscute, noi trebuie să acționăm.









UE se confruntă cu multe provocări. De la est avem campaniile rusești de dezinformare și situația incertă din Ucraina. La vest conducerea americană contribuie la impredictibilitate, la nord ghețarii se topesc, iar în sud emigranții își pierd viața în Mediterana. Ordinea bazată pe reguli este amenințată, atât în interiorul cât și în exteriorul UE.







Mai mult decât oricând, UE are nevoie de unitate. Unitatea îi permite UE să fie un jucător global, rezolvându-și concomitent problemele interne. UE-27 a dat dovadă de unitate și hotărâre în procesul de Brexit, iar de același lucru este nevoie și pe alte fronturi. În calitate de membri PPE, am preluat inițiativa în chestiune viitorului Fidesz în interiorul PPE. Populismul și naționalismul nu reprezintă o problemă doar pentru PPE. Facem apel la alte partide politice să treacă la fapte și să procedeze la fel ca noi.







Acum doi ani social-democrații români, PSD, au încercat să dezincrimineze corupția în cazul pagubelor sub 200.000 de euro, apoi sub 45.000 de euro - într-o țară în care salariul mediu lunar este de 600-800 de euro.





Săptămâna trecută celei mai mari părți a opoziției române i s-a interzis să participe la alegerile europene, iar joia trecută au fost formulate pe neașteptate acuzații penale la adresa juristei [apărătoare a] drepturilor omului Laura Codruța Kovesi, de către larg criticatul nou înființat Departament Român pentru Investigarea Infracțiunilor Judiciare (sic!).





În aceeași zi, Parlamentul European a nominalizat-o formal pe dna Kovesi pentru funcția de Procuror Public European. Facem apel la alte partide politice să treacă la fapte și să procedeze la fel ca noi, acolo unde este necesar.





Populismul și naționalismul nu reprezintă o problemă doar pentru PPE. Ele sunt probleme europene, prezente în toate partidele, și necesită soluții europene. Noi nu vom lăsa Uniunea Europeană comună a noastră în mâinile populiștilor.





După războiul rece partidele noastre au militat cu succes, fiecare în țara lui, pentru aderarea la comunitatea europeană, acolo unde interesele noastre naționale puteau fi urmate cel mai bine.Prin amendarea constituției jurisdicția curții constituționale a fost limitată, în sistemul judiciar mecanismele de echilibru și control au fost restrânse, iar noile legi ale presei au restricționat libertatea acesteia.Renumita Universitate Central-Europeană și-a pierdut statutul legal din cauza modificărilor aduse legii învățământului superior. Ea s-a mutat la Viena pentru a putea primi noi studenți în 2019. Universitățile independente și libertatea academică sunt esențiale pentru democrație.Recenta campanie anti-UE a fost pentru noi ultima picătură. În Partidul Coaliția Națională și Partidul Moderat noi ne mândrim cu calitatea de membri PPE, cea mai mare forță politică din Europa.Sprijinim apelul Parlamentului European cerând declanșarea sancțiunilor de Articol 7. Am încercat să avem un dialog cu Fidesz, fără nici un succes. Atunci când un partid membru acționează sistematic contra principiilor democrației și statului de drept, dialogul devine insuficient. Noi nu-i închidem ușa Ungariei, însă am decis că trebuie s-o închidem pentru Viktor Orban și Fidesz.Cea mai urgentă problemă este deteriorarea statului de drept din România.Mulțumită partidelor noastre și altor membri PPE, calitatea de membru a Fidesz se află acum pe agenda adunării politice a PPE de pe 20 martie, la Bruxelles. Adunarea politică este cea care ia decizii cu privire la excluderea unui partid membru.Noi ne-am respectat alegătorii și valorile proprii.Am făcut o alegere: am ales democrația și statul de drept.