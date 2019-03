Venezuela: Maduro plănuiește ,,restructurarea profundă” a guvernului

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, plănuiește ,,restructurarea profundă” a guvernului său, a declarat vicepreședintele Delcy Rodriguez duminică. În vreme ce țara se recuperează de pe urmele panei prelungite de curent și a confruntărilor cu opoziția, Maduro începe să își protejeze puterea și prin alte modalități, scriu cei de la Reuters.

,,Președintele Nicolas Maduro și-a somat întregul cabinet executiv să trimită rolurile lor pentru evaluare în vederea unei restructurări profunde a metodelor și funcțiilor guvernului bolivar, pentru a proteja pământul strămoșesc al lui Bolivar și Chavez de orice amenințare”, a scris Rodriguez pe Twitter.

Președinția lui Maduro este contestată de către liderul opoziției, Juan Guaido, care este recunoscut de majoritatea țărilor vestice drept președintele interimar al Venezuelei.

The President @NicolasMaduro has asked to the entire Executive Cabinet to place their positions at the disposal for the purpose of an in-depth restructuring of the methods and operation of the Bolivarian government to shield the Homeland of Bolívar and Chavez from any threat!