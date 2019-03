Brexit: Theresa May le cere deputaţilor să dea dovadă de "pragmatism" la al treilea vot asupra acordului de retragere din UE

Ea va supune săptămâna aceasta pentru a treia oară votului deputaţilor acordul convenit cu UE şi respins de două ori de Camera Comunelor, în special din cauza clauzei de "backstop" pentru frontiera nord-irlandeză.Dacă acordul trece în final de acest pas, Theresa May le va solicita liderilor europeni o scurtă amânare a Brexitului până la data de 30 iunie pentru a se putea adopta legislaţia necesară, iar dacă nici de această dată acordul nu trece de Camera Comunelor guvernul de la Londra va cere amânarea Brexitului pentru mai mult timp, cu condiţia ca şi liderii europeni să accepte acest lucru.Într-un articol publicat duminică în săptămânalul The Sunday Telegraph, Theresa May a menţionat că o amânare scurtă a Brexitului nu este "rezultatul ideal, întrucât am fi putut şi ar fi trebuit să ne retragem din UE pe 29 martie". Însă ea crede că totuşi o asemenea amânare scurtă "este ceva ce poporul britanic ar accepta dacă va conduce la realizarea Brexitului".Alternativa poate fi "mult mai rea", continuă în articol şefa executivului de la Londra, avertizând că o amânare prelungită a Brexitului va obliga Regatul Unit să participe la alegerile europene din luna mai.Ea le-a cerut pe această cale deputaţilor să fie "democraţi şi patrioţi" şi "să facă într-un mod pragmatic compromisuri onorabile necesare depăşirii diviziunilor" şi, de asemenea, să privească înspre viitor.În replică, liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, a declarat postului Sky că partidul său nu va susţine nici de această dată acordul, considerând că acesta aduce "un Brexit în orb care va provoca un rău imens economiei" britanice. "Aş fi bucuros dacă s-ar obţine un acord cu UE care să garanteze viitoarea noastră relaţie comercială şi care să protejeze locurile de muncă şi industriile în această ţară", a indicat liderul laburist, menţionând de asemenea că dacă acordul va fi din nou respins în Camera Comunelor, laburiştii vor evalua oportunitatea introducerii unei moţiuni de cenzură împotriva guvernului.Între timp, Theresa May continuă discuţiile cu deputaţii eurosceptici din propriul ei partid conservator cât şi cu Partidul Democratic Unionist (DUP) nord-irlandez, în încercarea de a convinge cât mai mulţi parlamentari să voteze acordul. Atât DUP cât şi conservatorii favorabili Brexitului au rezerve faţă de clauza de "backstop", întrucât aceasta poate menţine pe termen nedefinit Regatul Unit în uniunea vamală europeană dacă Londra şi Bruxelles-ul nu reuşesc să convină un acord comercial până la finalul perioadei de tranziţie post-Brexit, care ar trebui să se încheie la sfârşitul anului viitor, precizează Agerpres.Responsabili din cadrul guvernului britanic au declarat că Theresa May ar putea renunţa la acest al treilea vot dacă nu reuşeşte să-şi asigure un sprijin suficient pentru aprobarea acordului privind Brexitul.