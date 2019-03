VIDEO Protestele vestelor galbene au redevenit violente. Gaze lacrimogene, tunuri cu apă, confruntări violente și incendieri în Paris

#BREAKING

A bank was set on fire at #GiletsJaunes protests in Paris



Local sources say #French Police lost control of some areas and had to retreat. pic.twitter.com/GixChPKLyU — EHA News (@eha_news) March 16, 2019

French police look like adversary combatants, not forces of order.

Tensions sparked early for #Acte18 in the Champs-Élysées, #Paris, but police does not seem to control the situation, they escalate it, even boxing #GiletsJaunes.pic.twitter.com/S9R25E3d9f — The Wolf Report (@thewolfreports) March 16, 2019

Manifestanții au aruncat cu pietre de pavaj în scutieri, totul în norii de gaz lacrimogen împrăștiat de forțele de ordine în fața Arcului de Triumf din capitala franceză.Unii manifestanți au aprins focuri pe străzile alăturate, cel puțin un autoturism fiind incendiat. Și un sediu de bancă a fost cuprins de flăcări.Poliția a folosit inclusiv tunuri cu apă, și a arestat cel puțin 30 de persoane în momentul în care tensiunile au escaladat pe Champs Elysee. Geamurile unui restaurant de lux de pe această arteră au fost sparte.Ministrul de interne Christophe Castaner a spus că huligani puși pe scandal s-au infiltrat printre demonstranți și a dat ordin să se răspundă ”la atacurile inacceptabile cu cea mia mare fermitate posibilă”. ”Nu vreau să existe nicio îndoială: ei vor violențe și sunt acolo să semene haos în Paris”, a afirmat Castaner.