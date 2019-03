Reclama lui Viktor Orban de încurajare a natalității și valorilor tradiționale, luată în râs din cauza ”partenerului distras”

”Un cuplu proaspăt căsătorit primește sprijin în timp ce așteaptă un copil”, arată bannerul guvernului, care ilustrează un cuplu surâzând pe care mulți îl poate recunoaște dintr-o fotografie devenită virală care înfățișează un ”prieten distras”.

Anti-Juncker billboards are being replaced with advertisements of the Hungarian government’s "family protection action plan”.



But this new campaign seems to be designed by some less Internet-savvy people. OMG.



Source:https://t.co/GOT74WCHqx pic.twitter.com/aGXHeUD68l