Brexit: Care sunt posibilitățile după cel de-al doilea refuz?

Deputații au votat în aseară împotriva posibilității ca Marea Britanie să părăsească UE fără o înțelegere. Ei vor continua să voteze joi, 14 martie, pentru o întârziere a Brexit-ului. Dacă deputații aprobă prelungirea procesului de ieșire a Marii Britanii din UE, Theresa May va solicita apoi extinderea articolului 50 din partea UE. Presupunând că toate celelalte state membre sunt de acord, Brexit ar fi amânat, potrivit BBC. Theresa May spune că acest lucru nu ar trebui să dureze mai mult de trei luni. Dar ce s-ar întâmpla atunci? Există multe răspunsuri posibile.Amânarea Brexit-ului nu ar însemna că ieșirea din UE fără o înțelegere a fost exclusă pentru totdeauna în cazul în care Regatul Unit și UE nu pot semna un acord.Probabil că cel mai simplu mod de a acționa ar fi ca Theresa May să își pună în aplicare planul. Deși a fost respins de două ori, nu există o regulă care să spună că nu ar putea reuși a treia oară.Guvernul ar putea propune să negocieze un nou plan pentru Brexit. Guvernul ar putea pleda pentru unul dintre celelalte modele de tranzacție sugerate - poate ceva apropiat de așa-numitul "model Norvegian", care ar implica o relație mai strânsă cu UE decât propune acordul actual.O altă posibilitate este organizarea unui alt referendum. Ar putea avea același statut ca și referendumul din 2016, care nu era obligatoriu din punct de vedere juridic - în comparație cu referendumurile din trecut ale Regatului Unit.Theresa May ar putea decide că cea mai bună cale de ieșire din impas ar fi organizarea unor alegeri generale anticipate. Ea nu are puterea de a convoca alegeri. Dar, ca și în 2017, ea ar putea cere deputaților să voteze pentru alegerile anticipate. Două treimi din toți deputații ar trebui să sprijine această mișcare.În conformitate cu legislația, alegerile generale din Marea Britanie se presupune că vor avea loc în 2022. Dar un vot de neîncredere le permite deputaților să voteze dacă vor ca guvernul să continue. Propunerea trebuie formulată: "Că acest Parlament nu are nicio încredere în guvernul Majestății Sale". Dacă majoritatea deputaților votează moțiunea, atunci începe o numărătoare inversă de 14 zile. Dacă în acel moment guvernul actual sau orice alt guvern alternativ nu poate câștiga un nou vot de încredere, atunci vor fi chemați alegeri generale anticipate. Alegerile nu pot avea loc cel puțin 25 de zile lucrătoare.Curtea Europeană de Justiție a decis că din punct de vedere legal ar fi posibilă revocarea articolului 50 pentru a anula Brexit-ul fără a fi nevoie de un acord din partea celorlalte 27 de țări din UE.