Britanicele care au intrat în greva nașterilor pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice

Imediat ce Blythe Pepino, 33 de ani, s-a întâlnit cu partenerul ei, Joshua, acum doi ani, a simțit o "dorință copleșitoare de a întemeia o familie cu el".Apoi, la sfârșitul anului trecut, a participat la o prelegere organizată de grupul "Extinction Rebellion" și care avea ca subiect realitatea catastrofală a schimbărilor climatice. Acest lucru a făcut-o pe Pepino, o activistă și muziciană (ea este fosta cântăreață a lui Vaults, acum Mesadorm), să demareze propriile cercetări."Mi-am dat seama că, deși am vrut să am o familie în acel moment, nu mă puteam decide cu adevărat să o fac", a spus ea. "A trebuit să-i spun: Nu știu dacă pot face acest lucru, având în vedere ceea ce știm".Pepino a constatat că și alte femei se luptau cu aceeași întrebare, dar le era "prea frică să vorbească despre asta" din cauza prejudecăților sau ridicolului. Congresmanul american Alexandria Ocasio-Cortez (aripa de stânga a democraților) a dat voce îngrijorărilor acestora, luna trecută, spunând: "Tinerii pot să-și pună o întrebare legitimă: este încă bine să ai copii?"Astfel, Pepino a decis să creeze o organizație pentru femeile și bărbații care au decis să nu aibă copii din cauza schimbărilor climatice. În acest sens, ea speră să canalizeze durerea pe care o simte în legătură cu decizia ei "în ceva mai activ și regenerativ și mai plin de speranță". În numai două săptămâni, 140 de persoane, majoritatea femei, și-au declarat intenția de a nu avea copii.Pepino spune că BirthStrike se deosebește de mișcarea antinatalistă (care spune că a avea copii este moral greșit, deoarece viața însăși este groaznică) și nu are ca scop descurajarea oamenilor de a avea copii sau condamnarea celor care au deja, ci comunicarea urgenței crizei. Este o "recunoaștere radicală" a modului în care amenințarea existențială care apare deja "modifică modul în care ne imaginăm viitorul nostru".De fapt, spune ea, reducerea populației s-a dovedit a fi o strategie ineficientă. Un studiu din 2017 publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences din SUA a explorat diverse scenarii pentru schimbarea globală a populației umane prin ajustarea ratelor de fertilitate și mortalitate. Studiul a constatat că impunerea unei politici de tipul un singur copil pe tot globul nu ar reduce în mod semnificativ populația globală până în 2100. Studiul propune în schimb "rezultate mai rapide pentru sustenabilitate din politicile și tehnologiile care inversează creșterea consumului de resurse naturale"."Chiar și cu politici drastice, draconice, eugenice de reducere a populației - care sunt complet imorale", spune Pepino, "nu ne-am salva. Trebuie să schimbăm modul în care trăim".Un alt studiu din 2017 a constatat cu un copil mai puțin a fost cel mai eficient mod în care o persoană ar putea să-și reducă emisiile de carbon proprii, dar se pare că pragul în care soluțiile individuale ar putea fi o soluție a fost depășit.BirthStrike este un grup de sprijin dar și o declarație politică, spune purtătorul de cuvânt Alice Brown, un manager de campanii de caritate de 25 de ani din Bristol.BirthStrike, spune Hannah Scott, 23, o activistă pentru mediu, “înseamnă: Este OK să fac această alegere, dar nu este OK să trebuiască să fac această alegere. Nu ar trebui să fim niciodată în situația în care să ne fie frică să aducem o viață în această lume”.