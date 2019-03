Venezuela declară stare de urgență/ Exporturile de petrol către Cuba au fost oprite

Congresul Venezuelei a decis să declare ,,stare de alarmă” luni după cinci zile în care pana de curent a afectat exporturile de petrol ale țării membre OPEC și a lăsat milioane de cetățeni în imposibilitatea de a obține mâncare și apă, relatează Reuters.

O mare parte a Venezuelei a rămas fără curent electric luni, în ciuda faptului că electricitatea a început să alimenteze capitala Caracas după pana care a început joia trecută. Președintele Nicolas Maduro a catalogat acest eveniment ca fiind orchestrat de către SUA.

Pana de curent a provocat nemulțumire și haos într-o țară care suferă deja de hiperinflație și se află în mijlocul unei crize politice după ce liderul opoziției, Juan Guaido, și-a asumat poziția de președinte interimar în ianuarie, după ce a declarat fraudate alegerile din 2018.

,,Nimic nu e normal în Venezuela și nu vom lăsa această tragedie să fie considerată ceva normal; de aceea vom decreta stare de alarmă”, a spus Guaido luni, în timpul sesiunii de negocieri a legislativului.

Constituția îi permite președintelui să declare stare de urgență în cazul în care țara se confruntă cu anumite catastrofe care ,,compromit substanțial siguranța națiunii”, însă nu precizează care este impactul practic al unei astfel de declarații.

Guaido a fost recunoscut drept liderul legitim al Venezuelei de către SUA și ce către cele mai multe dintre statele vestice, însă Maduro păstrează controlul forțelor armate și al instituțiilor de stat și are sprijinul Rusiei și al Chinei, printre alți actori importanți.

Surse din industria petrolieră susțin că exporturile către principalul port Jose au fost anulate din cauza lipsei de electricitate, fapt care a dus la privarea Venezuelei de principala sa sursă de venit.

În timpul sesiunii legislative, Guaido a cerut oprirea exporturilor către aliatul politic al lui Maduro, Cuba, care a primit petrol la prețuri preferențiale de la Venezuela vreme de două decenii. Aceste acorduri au fost examinate de opoziția țării și de aliații vestici ai Venezuelei pe măsură ce criza economică s-a înrăutățit.

Consilierul pentru Securitate Națională al SUA, John Bolton, a scris pe Twitter că sprijină măsura.

The Venezuelan National Assembly has decreed the suspension of crude exports to Cuba following the collapse of the national electrical grid. Insurance companies and flag carriers that facilitate these give-away shipments to Cuba are now on notice.