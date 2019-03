Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a acuzat marșul femeilor de vineri din centrul Istanbului că nu a respectat Islamul huiduind apelul musulmanilor la rugăciune, relatează Reuters.

Mii de femei s-au adunat vineri în centrul Istanbului pentru a celebra Ziua Internațională, însă polițiștii au folosit gaze lacrimogene pentru a le dispersa.

Erdogan a arătat duminică un video din timpul protestului, care arată că femeile scandau în timp ce într-o moschee din apropiere se făcea apel la rugăciune.

”Au jignit adhanul (chemarea la rugăciune) prin sloganuri, huiduieli și fluierături”, a spus Erdogan.

Moment of police intervention against 17th Feminist Night March in Istanbul on #WomensDay. #IWD

