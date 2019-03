FOTO VIDEO Rusia: Mii de persoane protestează la Moscova și în alte două orașe față de restricțiile de internet

Mii de persoane au ieșit în stradă duminică în Moscova , dar și în alte două orașe din Rusia pentru a protesta față de restricțiile stricte de internet, în unul dintre cele mai mari proteste din capitala rusă din ultimii ani, relatează Reuters.

