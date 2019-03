Jacques Attali: Un Brexit dur va provoca un șoc sistemic într-o economie mondială deja foarte fragilă / Europa occidentală se confruntă cu o proletarizare a clasei medii

„Cred că suntem în pragul, nu știu dacă în trei săptămâni sau în doi ani, unei mari crize economice mondiale. Nu am reglat criza din 2008 și am continuat să ne îndatorăm. Companiile, în special cele care nu sunt listate, sunt supraîndatorate, sunt într-o situație total artificială”, a spus acesta, într-un interviu pentru publicația belgiană L'Echo Jacques Attali a fost consilierul lui Francois Mitterrand, primul președinte al BERD și a fost inclus Foreign Policy Magazine între primii 100 de intelectuali ai lumii, în 2008.În opinia sa, omenirea se află în fașa unei „urgențe sociale extreme (...) deoarece există o accentuare obscenă a concentrării bogățiilor în câteva mâini (...) din cauza globalizării piețelor fără globalizarea regulilor de drept”.Iar „globalizarea piețelor creează nedreptate și inegalități care nu sunt compensate de un sistem global de redistribuire a bogățiilor”. În acest ritm, „sistemul va exploda, deoarece este prea multă concentrare a bogățiilor și din ce în ce mai mulți săraci”, crede Attali.Jacques Attali vede o „proletarizare a clasei medii” peste tot în Europa occidentală, pe fondul unei „agravări insuportabile a precarității”. În acest sens, protestele Vestelor Galbene au dezvăluit o problemă pentru clasa medie: „ascensorul social nu mai funcționează”. „Înainte, clasele medii în dificultate își puteau spune că măcar copiii lor o vor duce mai bine ca ei. Azi, copiii din clasele medii nu mai trec la nivelul superior atât de repede ca în trecut, e o problemă de care trebuie să ne ocupăm„.Bani pentru cursuri de formareO soluție, crede Attali, este ca orice persoană care nu muncește trebuie să fie plătită pentru a se forma.„E o idee utopică, care răspunde precarității, care permite formarea oamenilor și care trimite la o utopie veche care a sfârșit prin a se impune, potrivit căreia orice persoană bolnavă trebuie plătită pentru a se îngriji. Este interesul colectivității să se facă bine și să nu fie contagioasă. E același lucru și pentru formare. În orice orchestră, fiecare muzician are interesul ca celălalt să fie bun. Este marea reformă a secolului XXI. Orice formare merită să fie plătită”.Attali este optimist și crede că democrația și capitalismul pot stopa populismul, ale cărui consecințe au fost văzute la începutul secolului XX. „Aveam totul pentru a fi fericiți, progres, optimism, dar totul s-a blocat asupra populismului și am avut 80 de ani de barbarie. Ar fi putut fi evitat și nu trebuie să reînceapă”.În opinia sa, nu trebuie exagerat însă avansul populiștilor, care reprezintă în sondaje între „20 și 25%”. Pentru acest lucru este însă nevoie, afirmă Attali, de revenirea în fața scenei a partidelor de dreapta și de stânga, riscându-se altfel o confruntare simplistă între populiști și moderniști. „La început, moderniștii vor câștiga, timp de cinci ani, zece ani. Dar dacă instalăm populiștii ca singura alternativă, într-o zi vor conduce. Iar acest lucru este foarte periculos”.Attali nu crede nici că Brexitul va declanșa un efect de domino care ar putea duce la destrămarea UE, în condițiile în care „toate celelalte țări europene sunt favorabile Europei” și unele dintre ele vor să intre în zona euro.Dar, arată Attali, trebuie trecut „la o altă etapă„: „Suntem singuri, trebuie să ne apărăm. Pentru mine, singura propunere adevărată, acum, este o Europă a apărării. O armată comună”.Intelectualul francez nu crede nici că italianul Matteo Salvini, șeful Ligii (extrema dreaptă) este anti-european.„O ființă umană nu se naște cu adevărat decât atunci când devine conștientă de singurătatea sa. Aceea e renașterea. Iar renașterea Europei va începe când va deveni conștientă de singurătatea sa, ceea ce o va determina să își apere comorile, talentele și locul său de primă putere mondială. Paradoxal, discursul lui Salvini și al altor populiști îmi par chiar proeuropene. Ei nu sunt împotriva Europei, ei sunt împotriva islamului în Europa. Ei nu vor ca Italia să părăsească Europa, vor doar să o apere de dușmani imaginari. Ei vor o Europă unită, dar creștină”.