Bebelușul miresei ISIS Shamima Begum a murit în Siria / Guvernul de la Londra, sub focul criticilor

Shamina Begum, 19 ani, a cerut să revină în Marea Britanie cu fiul său Jarrah, care se născuse în februarie. Guvernul a refuzat. Ministrul de Interne Sajid Javid a precizat atunci că bebelușul, de care mama sa nu voia să se separe, are cetățenia britanică dar va fi "extrem de dificilă" repatrierea sa din Siria."Un copil nevinovat a murit în urma retragerii naționalității pentru o britanică. E lipsit de sens și inuman", a scrise pe Twitter laburista Diane Abbott, ministru de interne „din umbră”.ONG-ul Save The Children a criticat și el Guvernul, apreciind că moartea copilului "ar fi putut fi evitată" și a cerut Marii Britanii să își asume "responsabilitatea pentru cetățenii săi din nord-estul Siriei", unde are loc în prezent o ofensivă împotriva ultimului bastion al SI."Toți copiii asociați cu SI sunt victime ale conflictului și trebuie tratați ca atare", a subliniat ONG.Shamima Begum, originară din estul Londrei, a născut în februarie al treilea său copil, într-o tabără de refugiați din nord-estul Siriei. Femeia a precizat că nu vrea să se despartă de copil pentru ca acesta să fie repatriat în Marea Britanie.Purtătorul de cuvânt al Forțelor Democratice Siriene (FDS), Mustafa Bali, a confirmat vineri moartea unui bebeluș. Acesta ar fi pierit din cauza unei pneumonii. Primii doi copii ai lui Shamima Begum, născuți după plecarea în Siria, au murit din cauza bolilor și a malnutriției."Moartea oricărui copil este tragică și profund bulvarsantă pentru familia sa", a reacționat un purtător de cuvânt al Guvernului.Shamima Begum și-a exprimat în februarie dorința de a reveni în Marea Britanie, afirmând însă că nu regretă că a plecat în Siria. Această declarație a șocat opinia publică britanică, marcată de o serie de atentate în 2017, revendicate de SI.Cazul său ilustrează dilema mai multor guverne europene, între interzicerea revenirii cetățenilor lor jihadiști, din chestiuni de securitate, sau permiterea revenirii, pentru a fi aduși în fața justiției.Sajid Javid a decis la jumătatea lui februarie retragerea cetățeniei britanice pentru tânăra femeie, argumentând că aceasta dispunea și de cetățenia statului Bangladesh și nu ar deveni deci apatridă.