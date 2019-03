VIDEO Putin, către polițiste de Ziua Internațională a Femeilor: O tânără are nevoie de un aparat de fitness, un maseur și un pretendent pentru a-și menține silueta

View this post on Instagram

Путин - девушкам-полицейским: Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Второй и третий - точно. ____________________ #Kremlin_Putin #\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA