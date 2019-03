Theresa May, criticată pentru reducerea numărului de polițiști după uciderea a doi adolescenți

Theresa May



Șefa guvernului este considerată responsabilă pentru creșterea criminalității în Regatul Unit după o scădere semnificativă a bugetului poliției în timpul mandatului său de ministru de Interne, potrivit Le Figaro , citat de Rador.





Miercuri, Theresa May a fost dur criticată în Parlament, după înjunghierea a doi adolescenți, caz care a stârnit o mare agitație în Marea Britanie. Premierul britanic a fost criticat pentru reducerea efectivelor poliției şi acuzată că încearcă "să asigure securitate cu cheltuieli mai reduse", potrivit liderului Partidului Laburist, Jeremy Corbyn.





Blamând-o pe Theresa May pentru "reducerile bugetare" și politica "de austeritate" a guvernului, Jeremy Corbyn a vorbit despre moartea lui Yousef Ghaleb Makki, liceean la Manchester și a lui Jodie Chesney, studentă la Londra, ucişi la sfârşitul săptămânii trecute. Cei doi adolescenți, în vârstă de 17 ani, erau copii fără probleme. Primul a fost înjunghiat în satul bogat Hale Barns de lângă Manchester, în timp ce Jodie Chesney a fost atacată de nişte necunoscuţi în timp ce se afla într-un parc din estul Londrei cu nişte prieteni.





Este vorba despre a 9-a și a 10-a crimă de adolescenţi comise cu o armă albă anul acesta, agresiuni împotriva cărora ţara nu prea luptă, așa cum a reamintit conducătorul Partidului Laburist. El a afirmat că 285 de persoane le-au căzut victime în 2018, "cel mai înalt nivel atins vreodată" într-un an, potrivit lui. Între iunie 2017 și iunie 2018, în Londra au fost raportate aproape 15.000 de atacuri cu armă alb, potrivit ziarului britanic "Evening Standard", citat de "Courrier International". "Această statistică corespunde unei creșteri de 15% față de cele 12 luni precedente", precizează cotidianul citat de "Courrier International". În ianuarie 2018, Oficiul Național de Statistică britanic (ONS) a făcut aceeași constatare cu privire la anul precedent: aproximativ 5,3 milioane de infracțiuni au fost înregistrate de poliție între septembrie 2016 și septembrie 2017, o creștere de 14% față de perioada precedentă. Tot potrivit raportului, numărul infracțiunilor care implică un cuțit sau un instrument ascuțit a crescut deja în ultimii trei ani.





În pofida acestei creșteri îngrijorătoare, poliția britanică şi-a văzut resursele reduse cu 21.600 de persoane între 2010 și 2018, potrivit cifrelor unui raport parlamentar publicat în octombrie. Reduceri de personal de care Theresa May este considerată responsabilă în mod regulat, deoarece ea a fost ministru al Afacerilor Interne între 2016 și 2018. "Câte decese în plus?", se întreba miercuri tabloidul "Daily Mail", solicitând resurse suplimentare pentru poliție, în timp ce "The Sun" cerea să se trimită armata înapoi pe străzi.





Ca răspuns, Theresa May s-a angajat să organizeze "în zilele următoare" o reuniune cu diferitele părţi imlicate, ministere, forţe de ordine, reprezentanți ai asociațiilor sau comunităților, pentru a explora "ce putem face în plus ca societate pentru a face faţă acestei probleme". La rândul său, actualul ministru de Interne, Sajid Javid , a stat de vorbă cu responsabili ai poliţiei britanice în legăturză cu atacurile comise cu armă albă. "Cred că mijloacele poliției reprezintă un aspect important în rezolvarea acestei probleme", a declarat spus el după reuniune. "Trebuie să îi ascultăm pe poliţişti când vorbesc despre resursele lor". Afirmaţii care contrastează cu cele făcute la începutul acestei săptămâni de către d-na May, care a susţinut că nu există "o corelaţie directă" între mijloacele acordate forţelor de ordine şi numărul atacurilor cu cuţit.