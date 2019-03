Mexic: Preşedintele Lopez Obrador dezminte că a fost membru al partidului comunist

Lopez Obrador, 65 de ani, a devenit primul preşedinte de stânga al ţării după victoria sa în alegerile din iulie."Multe lucruri din acele documente sunt inventate. De exemplu, se afirmă că am fost membru al partidului comunist, că am susţinut şi am dat bani acestui partid", a afirmat Lopez Obrador în cursul conferinţei de presă cotidiene."Nu am fost membru al partidului comunist, chiar dacă am susţinut unele activităţi în domeniul social", a precizat el.La data respectivă, Lopez Obrador era membru al Partidului Revoluţionar Instituţional (PRI), partid unic care a guvernat ţara timp de 70 de ani. În contextul Războiului Rece, a fi comunist putea avea grave implicaţii în America Latină, Statele Unite susţinând atunci în regiune mai multe regimuri dictatoriale pentru a stăvili influenţa sovietică."AMLO", cum este numit, s-a despărţit mai târziu de PRI pentru a participa la lansarea Partidului Revoluţiei Democratice (PRD, stânga), înainte de a-şi fonda în 2014 propria formaţiune politică, Morena (stânga), care l-a condus la preşedinţia ţării.Lopez Obrador a autorizat în această săptămână deschiderea arhivelor serviciilor mexicane de informaţii. El s-a angajat să facă lumină asupra implicării acestor servicii de informaţii în crimele comise împotriva unor activişti între 1960 şi 1980 în Mexic."Au fost nedreptăţi grave (...) Ţărani care nici măcar nu ştiau ce este comunismul au fost acuzaţi că au aderat la acesta şi au fost supuşi represiunii în acea perioadă", a comentat Lopez Obrador.