Ungaria va înlocui posterele anti-Juncker cu postere anti-Timmermans

Guvernul Ungariei a decis înlocuirea posterelor care au stârnit indignarea liderilor europeni conservatori. Prim-ministrul Viktor Orban a anunțat că partidul său plănuiește să afișeze postere cu un alt lider al Uniunii Europene, Frans Timmermans, relatează DW.

Guvernul Ungariei a anunțat în cursul acestui weekend că va pune capăt campaniei controversate împotriva președintelui Comisiei Europene. Cu toate acestea, Orban și partidul său nu au de gând să renunțe cu totul la campania lor anti-UE- noi postere împotriva prim-vicepreședintelui Comisiei Europene vor înlocui vechile postere.

Timmermans va candida pentru funcția de președinte al Comisiei Europene la alegerile de anul acesta reprezentând PES (Partidul Socialiștilor Europeni).

,,Poporul maghiar are dreptul să știe ce tip de planuri pro-migrație se pregătesc de către birocrația de la Bruxelles”, susține purtătorul de cuvânt al guvernului, Zoltan Kovacs. ,,Acesta este motivul pentru care am inițiat această campanie de informare care se sfârși, potrivit planurilor, pe 15 martie”.

2/3 The Hungarian people have decided on several occasions that we must protect European Christian culture and we must halt migration. Hungarians have a right to know what kind of pro-migration plans are under preparation by the Brussels bureaucracy.