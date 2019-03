Pentagonul a trimis spre aprobare Congresului SUA planul creării unei forţe spaţiale

„Acesta este un moment istoric pentru ţara noastră”, a declarat secretarul interimar al Apărării, Patrick Shanahan, citat într-un comunicat. „Proiectul de lege al Departamentului Apărării este un pas strategic menit să asigure interesele naţionale vitale ale Statelor Unite în spaţiu”, a adăugat el.Într-o primă fază, "Space Force" va funcţiona ca un comandament militar în cadrul armatei aerului. Apoi, cu acordul Congresului, ea va deveni o forţă în toată regula, cu propriul şef de stat major şi un subsecretar pentru spaţiu, dar tot sub controlul armatei aerului, după modelul corpului de elită al puşcaşilor marini, care operează în cadrul US Navy.Întregul personal militar şi civil care activează în domeniul spaţial în cadrul Pentagonului va fi regrupat sub un comandament unic.Proiectul prevede ca forţa spaţială să dispună de circa 15.000 de militari, iar crearea sa ar costa 2 miliarde de dolari pe parcursul a 5 ani. Dacă va fi aprobată de Congres, forţa spaţială va fi primul serviciu creat de armata americană după US Air Force în 1947.Dar congresmenii - şi unii reprezentanţi ai Pentagonului - au criticat proiectul, deoarece consideră că ar presupune prea multă birocraţie, în contextul în care Departamentul Apărării din SUA este criticat pentru reacţia prea lentă la schimbările tehnologice, tocmai din cauza birocratizării excesive.