Vietnam: Casa Albă interzice prezenţa a patru reporteri la dineul Trump-Kim

Cei patru reporterii fac parte din grupul de ziarişti acreditaţi pe lângă Casa Albă, care acoperă toate deplasările preşedintelui american. În mod obişnuit, aceşti reporteri "îşi strigă" întrebările liderilor, iar miercuri aceştia l-au întrebat pe preşedintele SUA despre summit şi despre audierea publică din Congres a fostului avocat personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, în două ocazii în care erau permise scurte declaraţii de presă.Prezenţa celor patru reporteri la cina celor doi înalţi oficiali a fost ulterior exclusă, purtătorul de cuvânt al Casei Albe Sarah Sanders invocând "sensibilităţi la întrebărilor adresate anterior", informează Washington Post. Ziariştii au fost prezenţi la prima întrevedere dintre Trump şi Kim, când aceştia şi-au dat mâna. În cadrul acestei scurte întâlniri, în timp ce camerele filmau, corespondentul Reuters Jeff Mason l-a întrebat pe preşedintele Trump care sunt aşteptările sale de la acest summit şi dacă a dat înapoi de la solicitarea sa referitoare la denuclearizarea Coreei de Nord.Trump a răspuns "Nu" la a doua întrebare şi a dat un răspuns mai lung la prima. Reporterul Associated Press Jonathan Lemire l-a întrebat apoi pe Trump dacă se aşteaptă să pună capăt războiului coreean, la care acesta a răspuns că "vom vedea".Reporterii au fost apoi escortaţi afară din încăpere. La scurt timp după aceea, au fost aduşi înapoi pentru a asculta dialogul aşezat dintre cei doi lideri. La încheierea acestei oportunităţi de presă, Lemire l-a întrebat pe preşedintele american dacă are vreo reacţie la audierea lui Michael Cohen, care urma să aibă loc mai târziu în cursul zilei de miercuri. Deoarece extrase din comentariile pregătite de fostul său avocat erau deja publice, Donald Trump l-a privit încruntat şi a clătinat din cap.Reuters aminteşte că printre calificativele adresate de Cohen lui Donald Trump se numără cele de rasist, escroc şi trişor. După această a doua interacţiune, reporterii au revenit în spaţiul lor de lucru, urmaţi de Sanders, care şi-a exprimat preocuparea în legătură cu întrebările adresate preşedintelui şi i-a anunţat că a treia oportunitate de presă va fi limitată la fotografi. Reporterii au protestat împotriva acestei decizii şi au convins-o pe purtătoarea de cuvânt să accepte un reporter din partea presei scrise şi un reporter de radio pe lângă jurnaliştii de televiziune. Cei patru reporteri, Mason, Lemire, Justin Sink de la Bloomberg News şi Eli Stokols de la Los Angeles Times au fost excluşi.Într-un comunicat de presă, Sanders a precizat că 'din cauza naturii sensibile a reuniunilor, prezenţa media la dineu a fost limitată la un grup mai mic, dar care asigură reprezentarea fotografilor, jurnaliştilor tv, radio şi ai presei scrise"."Continuăm să negociem aspecte ale acestui summit istoric şi vom lucra întotdeauna pentru a ne asigura că media din SUA au cât mai mult acces posibil", se afirmă în comunicatul Casei Albe.Reuters s-a declarat "profund tulburat" de excluderea corespondentului său şi a celor trei reporteri de la dineul oficial."Credem că este esenţial ca guvernul să permită accesul şi posibilitatea de a pune întrebări oficialilor şi de a le cere socoteala, se arată într-un comunicat Reuters.La rândul său, Associated Press a declarat că se opune eforturilor Casei Albe de a restricţiona accesul la preşedinte."Este extrem de important ca orice preşedinte să susţină standardele americane ale libertăţii presei nu doar acasă, ci mai ales când este în străinătate", a declarat purtătoarea de cuvânt a AP, Lauren Easton.Editorul executiv al Los Angeles Times, Norman Pearlstine, a calificat excluderea reporterilor ca pe "un alt exemplu trist" al "eşecului Casei Albe de a respecta dreptul publicului american de a vedea şi de a fi informat despre activităţile preşedintelui Trump".