,,Întreabă-l pe Snowden”: Un director executiv Huawei îndreaptă atenția către SUA în timpul unei conferințe tech

Un director executiv al Huawei a lovit SUA acolo unde doare cel mai tare, într-o încercare de a retalia în războiul tech care a urmat acuzațiilor lansate de SUA și Canada la adresa companiei. Guo Ping a reamintit audienței de programul NSA și de Edward Snowden în timpul discursului său de la cea mai mare conferință pentru tehnologie mobilă din lume, informează RT.

Guo Ping, directorul executiv prin rotație al Huawei, a ținut un discurs la MWC Barcelona, ocazie cu care a ținut să facă mai multe glume privitoare la programul SUA de colectare de date, PRISM.

Remarcile lui Ping sunt un răspuns la acuzațiile făcute de SUA împotriva companiei chinezești de tech- SUA susține că dispozitivele Huawei amenință securitatea națională a statului- acuzații pe care compania le-a negat în mod repetat.

,,PRISM, PRISM, de pe perete, cine este cel mai demn de încredere?” a întrebat Guo, evidențiind ironia acuzațiilor făcute de SUA.

“PRISM, PRISM on the wall, who is the most trustworthy of them all? If you don’t understand that you can go, ask Edward Snowden” -

