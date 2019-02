Un spital german ademeneşte asistentele medicale poloneze din Regatul Unit, îngrijorate de Brexit- AP

Eşti îngrijorat de Brexit? Vino în Germania, unde ai salarii mai bune, vreme mai bună, mâncăruri mai gustoase - şi o călătorie mai scurtă pentru vizite acasă, în Polonia. Acesta este un îndemn al unui spital german pentru asistentele medicale poloneze care lucrează în Marea Britanie, care sunt printre zecile de lucrători europeni îngrijoraţi de ce se va întâmpla cu permisele de muncă şi dreptul de şedere, dacă Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 29 martie, potrivit Rador, care citează AP





Spitalul universitar din Düsseldorf a publicat anunţurile în două ziare săptămânale poloneze din Marea Britanie, la sfârşitul lunii trecute. Este mai mult decât o vestă de salvare prietenesc întinsă pentru Brexit, adresată cetăţenilor unei ţări învecinate: spitalul are o nevoie urgentă de personal medical şi speră să umple această lipsă cu profesionişti cu experienţă, al căror timp în Marea Britanie se poate epuiza. "Am primit deja primele întrebări", a declarat Torsten Rantzsch, directorul de asistenţă medicală de la spitalul din vestul Germaniei, pentru The Associated Press. El a spus că anunţurile au fost scrise în mod deliberat în stilul amical, dar că "am vrut, de asemenea, să oferim o alternativă colegilor polonezi, şi anume securitatea unei ţări din UE".





Zeci de mii de cetăţeni ai Uniunii Europene care trăiesc şi lucrează în prezent în Marea Britanie sunt preocupaţi de ce se va întâmpla cu statutul lor atunci când Marea Britanie va părăsi blocul de 27 de ţări. Cu doar o lună înainte de Brexit, nu există nimic clar cu privire la viitorul lor statut - şi această incertitudine este înrăutăţită de perspectiva unui Brexit fără acord. De când Polonia a aderat la UE, în 2004, 20.000 din cele 280.000 de asistente medicale din ţară şi-au părăsit ţara de origine pentru Marea Britanie şi alte părţi din Europa de Vest.







Reclama prezintă panorama frumoasă a oraşului Düsseldorf, cu renumitul turn de televiziune al oraşului, pe un cer senin, cu Rinul în prim-plan, cu textul scris atât în polonă, cât şi în germană. Spitalul a decis să-şi concentreze campania în special asupra polonezilor, deoarece mulţi învaţă germana la şcoală şi ar putea să se adapteze rapid, a spus Rantzsch. "Am ţinut în mod deliberat anunţul în limba germană... pentru că vrem să ne adresăm personalului de îngrijire vorbitor de germană", a spus Rantzsch, adăugând că spitalul universitar din Düsseldorf trebuie să angajeze 100 de asistente medicale suplimentare. În general, în spitalele germane există un deficit de 70.000 de personal medical.





Spitalul a avut deja norocul să aducă personal din străinătate pentru a-şi acoperi lipsa de asistente medicale calificate. În anul 2012, spitalul universitar din Düsseldorf - şi multe alte spitale din Germania - a început să caute asistente medicale în Spania şi alte ţări europene cu şomaj mai mare sau salarii mai mici la acea vreme, cum ar fi Italia, Ungaria şi România. Unul dintre primii recruţi internaţionali de la Düsseldorf, Susana Garcia, din Spania, a aflat prima dată despre oportunitate din anunţurile din ziare. Spune că îşi iubeşte slujba la spitalul universitar. "Condiţiile de muncă din Germania sunt foarte bune", a spus asistenta medicală de 29 de ani. "Avem contracte cu normă întreagă, chiar dacă suntem foarte tineri, suntem aici deja de şase ani".