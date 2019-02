​Fiica purtătorului de cuvânt al lui Putin, stagiară la Parlamentul European

Chauprade a confirmat astfel o informație dezvăluită de Radio Free Europe, mass media privat finanțat de Congresul american."Elizabeta, fiica lui Dmitry Peskov, purtător de cuvânt al lui Putin, a început stagiul în noiembrie 2018 și se va încheia la sfârșitul lui aprilie, cu finalul activității mele parlamentare", a declarat Chauprade.Plătită cu 1.000 de euro lunar, ca toți ceilalți stagiari ai lui Chauprade, Elizaveta, studentă la Drept în Franța, "nu are acces decât la date publice", a adăugat el. "Nu are acces la dezbateri cu ușile închise", a continuat el, susținând că aceasta nu are acces la lucrările delegației UE/Rusia din care face parte.O purtătoare de cuvânt a Parlamentului European, Marjory van den Broeke, a confirmat că "asistenții și stagiarii eurodeputaților nu au acces la documente confidențiale". "În realitate, nici dl. Chauprade nu a avut vreodată acces la documente confidențiale", a adăugat ea.Chauprade a fost ales pe listele Frontului Național francez (extrema dreaptă) în 2014 dar ulterior s-a certat cu șefii săi și a devenit independent la sfârșitul lui 2015.A fost observator la referendumul organizat de Rusia în Crimeea după anexarea ilegală a peninsulei, în martie 2014.UE se teme de ingerințe externe, în special rusești, la alegerile europene de la finalul lunii mai.