Donald Tusk: Un termen suplimentar pentru Brexit ar fi o soluție rațională

Donald Tusk si Theresa May

"Cred că, ținând cont de situația în care ne aflăm, un termen suplimentar ar fi o soluție rațională", a declarat Tusk, la o conferință de presă în Egipt, la primul summit al șefilor de stat din Liga Arabă și Uniunea Europeană.Dar "primul ministru (britanic Theresa May) crede în continuare că poate evita acest scenariu", a adaugat Tusk.May, care a amânat votul deputaților britanici cu privire la Brexit pentru data de 12 martie, dorește să câștige mai mult timp pentru a renegocia acordul cu Bruxellesul.May, care participă și ea la summitul de la Sharm el Sheikh, a avut mai multe discuții cu partenerii săi europeni, duminică și luni. De asemenea, s-a întâlnit cu Tusk și cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.În cadrul conferinței de presă de luni, acesta din urmă a susținut: "facem progrese bune".După respingerea masivă a acordului de divorț de către deputații britanici, în ianuarie, Theresa May încearcă să renegocieze cu Bruxellesul o nouă versiune a textului susceptibil să reunească o majoritate parlamentară. Fără succes până în prezent.Ea își dorește să obțină "schimbări obligatorii" la "plasa de siguranță", o dispoziție criticată în Regatul Unit și care are ca scop menținerea unei granițe deschise cu Irlanda, după Brexit.