Venezuela: Maduro anunță închiderea punctelor de frontieră cu Brazilia şi Columbia

Nicolás Maduro a anunţat că punctele vamale cu Brazilia vor fi închise în câteva ore, subliniind că va lua măsuri similare şi la frontiera columbiană, relatează Mediafax citând BBC.Maduro susţine că transporturile umanitare sunt o tentativă a Statelor Unite de înlăturare a Administraţiei de la Caracas pentru a obţine controlul asupra rezervelor de petrol din Venezuela.Uniunea Europeană a exprimat preocupare, luni seară, în legătură cu riscul izbucnirii unor confruntări militare în Venezuela, pe fondul informaţiilor privind mobilizarea trupelor americane în apropierea frontierei acestei ţări. "Noi am exclus în mod categoric orice susţinere a Uniunii Europene şi orice acceptare a posibilităţii degenerării crizei din Venezuela în conflict militar", a declarat luni seară Federica Mogherini, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate. Josep Borell, ministrul spaniol de Externe, s-a declarat preocupat de informaţiile privind "mobilizarea unor capabilităţi militare la frontiera dintre Columbia şi Venezuela". "Aceste informaţii trebuie confirmate, dar trebuie să evităm prin toate mijloacele escaladarea militară a situaţiei din Venezuela", a spus Borell. Vicepreşedintele Venezuelei responsabil de Afaceri Europene, Yvan Gil, a avertizat, potrivit agenţiei de presă EFE, că o intervenţie militară "ar genera o stare de instabilitate fără precedent în regiune".Statele Unite au trimis sâmbătă avioane cu produse umanitare la frontiera Columbiei cu Venezuela, dar Administraţia Nicolas Maduro susţine că Washingtonul foloseşte pretextul asistenţei străine pentru o intervenţie militară.Cuba, un aliat al regimului de la Caracas, a acuzat că Statele Unite au mobilizat efective ale forţelor speciale în cadrul pregătirilor pentru lansarea unei intervenţii militare în Venezuela sub pretextul contracarării unei crize umanitare. Întrebat despre aceste acuzaţii, emisarul special american responsabil de Venezuela, Elliott Abrams, a declarat: "Este o nouă minciună".John Bolton, consilierul prezidenţial american pentru Securitate Naţională, a generat preocupare în ianuarie în legătură cu intenţiile Administraţiei Donald Trump privind Venezuela după ce a fost surprins de jurnalişti cu o agendă pe care scria "5.000 de militari în Colombia". Întrebat despre fotografia care surprinde informaţia, un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat: "După cum a spus preşedintele, menţinem toate opţiunile". Colonelul Rob Manning, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a declarat că numărul militarilor americani din Colombia rămâne acelaşi. Un alt oficial american a afirmat sub protecţia anonimatului că "nu există niciun element pentru susţinerea notiţelor" lui John Bolton.Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a afirmat că Administraţia de la Washington este formată din "extremişti" care au generat criza politică de la Caracas pentru a justifica o intervenţie militară, catalogându-l pe omologul său american, Donald Trump, drept adept al "supremaţiei albilor". Nicolas Maduro, contestat de Statele Unite şi de alte ţări occidentale în contextul crizei politice şi economice de la Caracas, a transmis că se opune primirii de asistenţă umanitară din străinătate, argumentând că Venezuela are "capacitatea de a satisface toate necesităţile poporului şi nu va cerşi de la nimeni". "Statele Unite intenţionează să creeze o criză umanitară pentru a putea justifica o intervenţie militară. Acest lucru se înscrie în farsă; de aceea, le spunem cu toată demnitatea că nu avem nevoie de resturile lor de pâine, de mâncarea lor toxică, de resturile lor", a afirmat Maduro.Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis să îl recunoască pe Juan Guaidó, liderul opoziţiei, ca fiind preşedinte interimar al Venezuelei. Juan Guaidó, şeful Adunării Naţionale din Venezuela, s-a autoproclamat preşedinte interimar al ţării, contestându-l oficial pe preşedintele Nicolás Maduro în contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a început al doilea mandat de preşedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane continuă protestele, denunţând fraude electorale.Administraţia Vladimir Putin a avertizat că va face totul pentru apărarea preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, după ce, pe fondul speculaţiilor privind o presupusă invazie militară prin Columbia, Casa Albă a reiterat că preşedintele Donald Trump menţine "toate opţiunile". De asemenea, China, Turcia, Cuba şi Siria îl susţin pe Nicolas Maduro.Italia şi Grecia au semnalat că nu îl vor recunoaşte pe liderul opoziţiei din Venezuela, Juan Guaido, drept preşedinte interimar, avertizând că trebuie evitat un război precum cel din Libia.