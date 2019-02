Vladimir Putin: Statul paralel lucrează împotriva lui Trump și a administrației sale

Președintele rus Vladimir Putin a sugerat ieri că există un ”stat paralel” în SUA care lucrează împotriva președintelui Donald Trump, informează The New York Times, citat de The Hill.





Putin a făcut acest comentariu în timpul discursului în care prezintă starea națiunii. Miercuri, acesta a spus că Moscova va viza SUA dacă acestea se vor decide să trimită armament nuclear în Europa.





Comentariile lui Putin au urmat anunțului SUA de nesupunere față de NFT, un pact nuclear încheiat în 1987 prin care au fost interzise lansările nucleare și balistice cu raze de acțiune între 300 și 3 400 de mile.





Putin a mai spus ieri că există prea mulți oameni în clasa conducătoare din SUA care sunt ”prea captivați de ideea propriului excepționalism și a propriei superiorități în raport cu restul lumii”.





,,Dar aceștia știu să numere? Cu siguranță”, a adăugat Putin, potrivit The Times. ,,Să calculeze mai întâi raza de acțiune și viteza sistemului nostru militar și apoi să ia decizii privind amenințările împotriva țării noastre.”