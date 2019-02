Apărare: proiectul lui Trump "Space Force" progresează

În 1983, preşedintele american Ronald Reagan prezenta programul "Star Wars" pentru a se apăra de oribila ameninţare a rachetelor sovietice. 34 de ani mai târziu, Donald Trump se pregăteşte să lanseze "Space Force". "Adversarii noştri sunt în spaţiu, fie că ne place sau nu [...]. Guvernul meu a făcut din crearea unei forţe spaţiale o problemă de securitate naţională. Trebuie să fim pregătiţi", a declarat marţi al 45-lea preşedinte al Statelor Unite semnând directiva spaţială, scrie Les Echos, citat de Rador.





Viitoarea entitate spaţială va trebui deci să protejeze sateliţii americani contra oricărui atac fizic (prin coliziune cu un alt obiect sau printr-o rachetă), dar şi să bruieze undele electromagnetice şi să descurajeze pirateria şi alte atacuri cibernetice, recurgând, de exemplu, la lasere capabile să orbească un satelit de pe Pământ.





Actul ei de naştere depinde acum de Congres, care va trebui să voteze reorganizarea, ceea ce presupune câteva schimbări. În iunie 2018, Donald Trump îşi anunţase intenţia de a face din această Space Force o a şasea forţă "separată, dar egală" cu celelalte cinci (US Army, US Air Force, US Navy, Marine Corps şi Garda de Coastă).





Pe fond, ideea este ca sistemul antirachetă american, care se bazează eseţialmente pe instalaţii terestre, şi pătrundă şi în spaţiu. De aceea programul prezentat vara trecută de vicepreşedintele Mike Pence se bazează pe patru piloni: crearea unei Agenţii spaţiale de apărare însărcinată cu finanţarea şi dezvoltarea; US Space Command care va permite să fie ridicate misiunile armate spaţiale la acelaşi nivel cu operaţiunile militare speciale; Space Force care deschide misiunile spaţiale soldaţilor; şi tot ce priveşte funcţiile de suport şi logistică.





"Statele Unite au între 120 şi 150 de sateliţi militari pe orbită ce trebuie să opereze tot timpul. Ceea ce e cu adevărat novator este apariţia Space Force, care deschide militarilor posibilitatea de a face carieră în spaţiu. Această măsură vrea să facă domeniul mai atractiv", explica în luna august Xavier Pasco, directorul Fundaţiei pentru cercetare strategică, care este specialist în probleme spaţiale civile şi militare americane.





În această directivă, el ordonă Pentagonului să redacteze un proiect de lege care să permită crearea unei forţe spaţiale ca a şasea entitate a forţelor armate americane. Încă în ianuarie, şi fără să menţioneze China, Rusia, Iranul sau Coreea de Nord, locatarul de la Casa Albă a declarat: "Strategia noastră se bazează pe un obiectiv primordial: să detectăm şi să distrugem orice tip de atac cu rachetă contra oricărei ţinte americane, fie înainte, fie după lansare"."Space Force" va trebui, în sfârşit, să dezvolte capacităţi militare în spaţiu. În acest sens "ar trebui să aibă în acelaşi timp funcţii de luptă şi funcţii de susţinere a luptei pentru a permite operaţiuni spaţiale ofensive şi defensive rapide şi susţinute, ca şi operaţiuni comune în toate domeniile", precizează Directiva semnată, marţi, în Biroul Oval.Schimbare de poziţie marţi: ea va rămâne în cadrul Air Force, după modelul corpului de Marines care operează în cadrul Navy. Potrivit "The Verge", această concesie urmăreşte să flateze Congresul. "E mai simplu pentru administraţie să obţină aprobarea unei Space Force dacă ea este creată în cadrul Air Force, deja însărcinată să supravegheze mai multe misiuni ale sateliţilor celor mai importanţi pentru armată", scrie acesta.O ultimă întrebare: cât va costa viitoarea Space Force? Nicio estimare nu a fost prezentată marţi. Dar costurile vor trebui să figureze în proiectul de buget 2020 pe care Donald Trump ar trebui să-l trimită Congresului luna viitoare.