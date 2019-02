SUA: 16 state contestă în justiţie starea de urgență decretată de Trump pentru construcția zidului de la frontiera cu Mexic

Plângerea, depusă în faţa unui tribunal federal din California, consideră că ordonanţa preşedintelui încalcă două dispoziţii constituţionale, una definind procedurile legislative, iar cealaltă atribuind Congresului ultimul cuvânt în ce priveşte finanţarea publică."Îl dăm în judecată pe președintele Trump pentru a-l împiedica să jefuiască în mod unilateral fondurile contribuabililor care au fost alocate în mod legal de Congres pentru cetățenii statelor noastre. Pentru majoritatea dintre noi, funcția prezidențială nu este un loc pentru teatru", a adăugat Xavier Becerra, potrivit Mediafax.Guvernatorul Gavin Newsom din California a calificat decizia președintelui drept "teatru politic", în timp ce procurorul general al statului New York, Letiția James, a promis că va "lupta cu orice instrument legal pe care îl are la dispoziție".Alături de California, alte state care s-au coalizat împotriva deciziei de decretare de stare de urgență sunt Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia și Michigan.Aceste state susțin că decizia președintelui Trump de a deturna fondurile de urgență pentru a finanța construcția zidului le-ar costa milioane de dolari, lucru ce ar afecta economiile lor.