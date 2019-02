Un tânăr care a fost abuzat de prietena lui descrie calvarul la care a fost supus de fată: Am stat cu ea de teamă să nu mă omoare

Un tânăr care a supraviețuit violenței domestice spune că a fost ”la 10 zile distanță de moarte” după ce a fost abuzat fizic și psihic de către prietena lui, care a fost condamnată la șapte ani de închisoare după ce a pledat vinovată de vătămare corporală gravă cu intenție.

Alex Skeel a fost bătut, înjunghiat, ars, înfometat, forțat să doarmă pe podea și ținut departe de familia sa de către Jordan Worth înainte de a fi salvat în cele din urmă de către poliție în 2017.

Tânărul de 22 de ani le transmite acum victimelor să vorbească despre ce li se întâmplă, după ce Worth, tot de 22 de ani, a fost încarcerată.

Acesta spune pentru BBC că a rămas cu prietena lui, deși era abuzat, pentru că îi era teamă să nu îl ucidă și că nu va uita niciodată prima dată când fata a turnat apă opărită pe el.

Poliția a spus că este prima condamnare de acest gen din Marea Britanie în care agresorul este o femeie.

Cei doi s-au cunoscut când aveau 16 ani, dar în timpul ultimelor nouă luni a relației, Skeel a spus că Worth l-a supus la o campanie ”susținută” de abuz.

”Am crezut că membrele mi-au fost amputate”, a spus el pentru DailyMail.

”Aveam răni deschise cauzate de arsuri. Am pierdut în greutate. De la 63 de kilograme am ajuns la 44. A fost îngrozitor. Au fost trei ani de abuz psihic și apoi s-a transformat în fizic”, a mai spus tânărul, care a adăugat că avea infecții de la arsuri, scria The Independent în aprilie 2018.