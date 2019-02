Trump cere Europei să primească înapoi sute de combatanți ai Statului Islamic

Președintele Donald Trump a spus sâmbătă că Statele Unite cer aliaților europeni să își ia înapoi peste 800 de combatanți ai Statului Islamic, capturați în Siria și să îi judece, relatează Reuters.

”Statele Unite cere Marii Britanii, Germaniei și celorlalți aliați europeni să repatrieze peste 800 de combatanți ISIS care au fost capturați în Siria și să îi judece”, a scris Trump care a subliniat că alternativa nu este una bună, pentru că ”vom fi forțați să îi eliberăm”.

”E timpul ca și alții să își facă treaba pe care sunt capabili să o facă”, a adăugat Trump.

Potrivit lui Trump, ”califatul este gata să cadă” și SUA nu vrea să vadă cum combatanții se infiltrează în Europa.

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much - Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!