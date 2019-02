VIDEO Proteste violente în Albania/ Câțiva manifestanți au intrat în clădirea Guvernului

Mii de persoane s-au strâns, sâmbătă, în mijlocul zilei în centrul Tiranei, răspunzând apelului opoziției care cere demisia premierului socialist Edi Rama, care este la putere din 2013 și este acuzat de corupție. Simpatizanții opoziției albaneze au spart cordonul polițiștilor, după ce au aruncat cu cocktailuri Molotov și fumigene și au reușit să spargă ușile clădirii în care se află biroul premierului Edi Rama.

Un grup de 100 de protestatari au aruncat la început pietre în clădirea guvernului, strigând ”Rama, pleacă!”.

În cele din urmă, au forțat cordonul poliției, iar zece au reușit să intr în clădire și au urcat la primul etaj, potrivit AFP.

Opposition protest in front of the Prime Minister Office turns violent. Protesters throw objects at police and try to enter the building #Tirana #Albania pic.twitter.com/fGtWdEobHC