Înregistrare video filmată în secret la Conferința de la Varșovia, publicată și apoi ștearsă de Netanyahu: "Iranul reprezintă cel mai mare pericol din Orientul Mijlociu", spun lideri arabi

Diplomatul arab a subliniat, ca răspuns la declarațiile anterioare, că programul de dezvoltare al rachetelor balistice al Iranului este o altă problema pentru care statul islamic trebuie pedepsit și că susținerea terorii de către guvernul iranian este inacceptabil. Al Jubeir a mai declarat că, în momentul semnării Acordului Nuclear cu Iranul, multă lume a presupus că va urmă o perioada de pace, dar din punctul sau de vedere un stat iranian dezvoltat nuclear reprezintă un pericol, caz la fel de valid și pentru dezvoltarea rachetelor balistice.





Imaginile au fost filmate joi, cu ajutorul unui telefon mobil, în cadrul unei reuniuni care nu ar fi trebuit să fie accesibilă marelui public și la care participau mai mulți lideri arabi.În această înregistrare, liderii arabi pot fi auziți vorbind despre cum amenințarea pe care o afișează Teheranul este una mult mai "toxică" față de cea pe care o prezintă conflictul arabo-israelian și că Iranul împiedică cele două părți să-și rezolve altercațiile.Ministrul de externe al Bahrainului, Shaikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, este auzit numind Iranul "parte toxică". „Când vine vorba de Israel-Palestina, am avut pactul Camp David. A fost Madrid. Existau multe alte căi de soluționare și am rămas pe aceeași cale (...) Dacă nu exista partea toxică, armele și trupele terestre ale statului islamic cred că am fi fost mult mai aproape azi de a rezolva cazul Israelului".Al Khalifa a continuat referindu-se la prezența Iranului în Orientul Mijlociu că fiind "o amenințare serioasă care ne împiedică să progresăm în toate celelalte zone de conflict, fie că vorbim de Siria, Yemen, Irak sau oricare alta."Un alt diplomat care a fost auzit exprimându-și punctul de vedere a fost diplomatul Arabiei Saudite, Adel al Jubeir, care a declarat că Iranul joacă un rol devastator în toate regiunile în care are influență. Acesta a oferit ca exemplu susținerea Hamas-ului și a Islamului Jihadist de către Iran, entități care au slăbit Autoritatea Palestiniană. Al Jubeir a mai acuzat Iranul că a infiltrat ilegal armament nuclear în Kuweit și Bahrain, transportând arme către organizații teroriste.Al Khalifa a preluat din nou cuvântul, spunând că Bahrain cere Iranului să susțină o soluție pentru stabilizarea zonei, nu să deschidă un alt conflict. Acesta a mai adăugat că țară lui se confruntă cu problema Iranului nonstop.Acesta a încheiat exprimându-și dorința ca poporul iranian să se schimbe, dar că, până acum, orice încercare de negociere a eșuat.