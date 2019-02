Manafort, fostul șef de campanie al lui Trump, găsit vinovat că a mințit anchetatorii ce se ocupă de cazul ingerințelor electorale

O judecătoare americană a hotărât că Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a președintelui Donald Trump, a mințit în mod intenționat anchetatorii care se ocupă de cazul ingerințelor electorale ruse și contactele echipei de campanie a lui Trump cu Rusia, potrivit Mediafax.



Judecătoarea Amy Berman Jackson a afirmat că există suficiente dovezi care să arate că Manafort a încălcat termenii înțelegerii lui cu procurorii, mințind deliberat în legătură cu câteva chestiuni, în special în privința interacțiunilor cu Konstantin Kilimnik, despre care se crede că are legături cu serviciile secrete ruse, informează agenția The Associated Press.

Judecătoarea a respins argumentul avocatului lui Manafort potrivit căruia clientul său nu ar fi înșelat în mod intenționat anchetatorii, ci doar a uitat unele detalii.

Procurorii l-au acuzat pe Manafort că a mințit în legătură cu mai multe discuții pe care cei doi le-au avut despre un posibil plan de pace care să pună capăt conflictului între Rusia și Ucraina.

Întâlnirea a avut loc în timp ce Manafort încă deținea un rol important în cadrul echipei de campanie a lui Trump.

Anchetatorii sunt, de asemenea, interesați și de alte întâlniri între Kilimnik și Manafort, inclusiv atunci când Kilimnik a călătorit la Washington pentru a asista la ceremonia de învestire a președintelui Trump, în ianuarie 2017.

Kilimnik, care locuiește în Rusia, a fost acuzat, alături de Manafort, de conspirația și obstrucționarea justiției.

Manafort urmează să-și primească sentința pe 13 martie. El ar putea fi condamnat la până cinci ani de închisoare în legătură cu acuzațiile privind activităţile lui de lobby politic desfăşurate în Ucraina.

Separat, ar putea primi până la zece ani de închisoare după ce anul trecut a fost găsit vinovat de spălare de bani și fraude bancare.

Paul Manafort, în vârstă de 69 de ani, s-a alăturat echipei de campanie a lui Donald Trump în martie 2016 şi a fost directorul acesteia în intervalul iunie-august 2016.

Înainte de asta, Manafort a activat în cadrul unei firme internaționale care a desfăşurat activităţi de lobby în Ucraina, în baza unui contract cu formațiunea prorusă Partidul Regiunilor din Ucraina.

Preşedintele Donald Trump s-a distanţat de fostul membru al campaniei sale electorale, explicând că faptele care îi sunt reproșate lui Manafort au avut loc cu mulţi ani înainte de alegeri.

Biroul Federal pentru Investigaţii (FBI), Senatul SUA şi Camera Reprezentanţilor anchetează cazul ingerinţelor Rusiei în campania electorală şi presupuse contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi, iar procurorul special Robert Mueller coordonează investigaţiile.