13 persoane au murit și alte zeci au fost rănite, miercuri, într-un accident de autocar, a anunțat ministrul Sănătății, relatează AFP.

”13 persoane au fost omorâte. Sunt profund îndurerat”, a declarat Venko Filipce presei, care nu a putut preciza numărul răniților.

Autocarul transporta aproximativ 50 de persoane când s-a răsturnat pe o autostradă care leagă Skopje de Tetovo.

”Numărul morților ar putea crește pentru că mai mulți răniți sunt sala de operație într-o stare gravă”, a spus ministrul pentru AFP.

40 din cei 50 de pasageri au fost spitalizați, potrivit acestuia.

Potrivit șefului Serviciului de Urgență, Illir Asani, ”cinci eprsoane sunt grav rănite, inclusiv o femeie însărcinată”.

