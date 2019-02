FOTO Sri Lanka angajează călăi, după ce președintele țării a anunțat că vrea reintroducerea pedepsei capitale / Care sunt criteriile de angajare

Sri Lanka a anunțat că angajează călăi, după ce președintele țării a declarat că ar vrea să reintroducă, după 43 de ani, pedeapsa cu moartea, după modelul Filipinelor, care a reintrodus pedeapsa capitală pentru infracțiunile legate de droguri, relatează Reuters.

Ultima execuție în Sri Lanka a avut loc acum 43 de ani, dar președintele Maithripala Sirisena a spus săptămâna trecută că vrea să reia folosirea pedepsei capitale pentru traficanții de droguri în următoarele două luni.

În timpul unei vizite în Filipine, în ianuarie, Sirisena a lăudat lupta președintelui Rodrigo Duterte cu drogurile, în ciuda criticilor internaționale a campaniei care a avut ca rezultat uciderea a mii de oameni în confruntările cu poliția.

Traficul de droguri este infracțiune capitală în Sri Lanka, deși nimeni nu a mai fost executat din 1976, iar toate condamnările la moarte au fost schimbate în închisoare pe viață de atunci.

Ultimul călău din Sri Lanka și-a dat demisia în 2014 fără ca acesta să execute pe cineva, motivând stresul cauzat de vederea eșafoadelor. Un altul a fost angajat anul trecut, dar acesta nu s-a prezentat la muncă.

Anticipând posibilitatea revenirii pedepsei capitale, serviciul de închisori s-a grăbit să recruteze doi călăi.

”Nu știm niciodată dacă guvernul va reintroduce pedeapsa cu moartea, dar vrem să angajăm doi călăi pentru ocuparea celor două posturi vacante și să fim astfel pregătiți dacă guvernul vrea să execute traficanții de droguri”, a spus purtătorul de cuvânt al serviciului de închisoare, Thushara Upuldeniya, pentru Reuters.

Un anunț a fost publicat în Daily News, care este finanțat de stat, subliniind că salariul lunar este de 203,99 dolari, un salariu peste medie pentru o funcție guvernamentală.

Candidații trebuie să fie bărbați din Sri Lanka, cu vârste cuprinse între 18 și 45, să aibă ”caracter moral excelent” și ”un psihic puternic”, potrivit unui anunț de angajare al directorului general al închisorilor din Sri Lanka.

Upuldeniya a spus că interviurile pentru job vor avea loc luna viitoare.

Cel puțin 25 de persoane condamnate pentru infracțiuni legate de droguri, inclusiv doi traficanți, ar putea fi executate, a spus purtătorul de cuvânt.

De asemenea, există alte 436 de persoane, inclusiv șase femei, care se află pe ”culoarul morții” din cauza unor infracțiuni considerate capitale, inclusiv pentru crimă.

Oficialii guvernamentali au spus pentru Reuters că Sirisena a cerut sfatul Filipinelor pentru combaterea traficului de droguri, în contextul în care există îngrijorări ca Sri Lanka să devină o platformă de tranzit pentru schimbul de narcotice din Asia.

This is one job advert that should never have been put out. The government of Sri Lanka advertising for an executioner. There is no place for the death penalty in a civilised society. #SLdeathpenalty pic.twitter.com/4l98Yc66Kd