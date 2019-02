Patru din cinci preoți de la Vatican sunt homosexuali, susține un jurnalist francez în cartea sa

Câțiva dintre clericii de cel mai înalt rang din cadrul Bisericii Romano-Catolice care au atacat vehement homosexualitatea sunt ei înșiși homosexuali, potrivit unei cărți care urmează să fie publicată săptămâna viitoare de către un jurnalist francez, relatează The Guardian.

80 la sută dintre preoții care lucrează la Vatican sunt homosexuali, deși aceștia nu sunt neapărat activi, ”In the Closet of the Vatican: Power, Homosexuality, Hypocrisy” (În dulapul Vaticanului: Putere, Homosexualitate, Ipocrizie).

Cartea de 570 de pagini, pe care jurnalistul și autorul francez Frédéric Martel a scris-o după patru ani de cercetare și documentare, este ”cutremurătoare prin relatările despre corupție și ipocrizia din inima Vaticanului”, potrivit editurii Bloomsbury.

Cartea este publicată în opt limbi în peste 20 de țări miercurea viitoare, iar momentul coincide cu ziua deschiderii la Vatican a unei conferințe despre abuzul sexual, la care vor participa episcopii din toată lumea.

Martel, un fost consilier al guvernului francez, a luat 1.500 de interviuri în timpul cercetării pentru carte, inclusiv cu 41 cardinali, 52 de episcopi și monseniori, 45 de ambasadori papali și oficiali diplomatici, 11 din militari din cadrul Gărzii Elvețiene Pontificale și peste 200 de preoți și seminariști, potrivit unui raport al site-ului catolic Tablet.

Mulți au vorbit despre un cod al sintagmei ”în dulap”, iar cu cât un cleric era mai homofob, cu atât șansele ca acesta să fie homosexual erau mai mari.