Studiu: Schimbarea climatică și terorismul sunt percepute ca fiind cele mai mari amenințări globale

Un nou studiu arată că cetățenii sunt mai preocupați de schimbarea climatică, de Statul Islamic și de atacuri cibernetice. Cu toate acestea, tot mai multe persoane percep puterea și influența SUA ca pe o amenințare, informează DW.

Un studiu internațional publicat luni arată că majoritatea țărilor văd schimbarea climatică drept ,,o amenințare internațională de top”. Studiul a fost realizat de Pew Research Center folosind respondeți din 26 de țări ale lumii.

Terorismul, cu precădere tipul popularizat de grupul militant Statul Islamic, a figurat pe locul doi în topul amenințărilor care preocupă planeta. Doar în 8 dintre cele 26 de state unde a fost realizat studiul terorismul a fost perceput ca fiind cea mai importantă amenințare globală.

Puterea și influența Chinei a figurat și ea în lista amenințărilor globale, alături de atacuri cibernetice, programul nuclear al Coreei de Nord și starea economiei globale. În acest timp, tot mai multe persoane consideră că influența exercitată de SUA este o amenințare majoră pentru țara lor, comparativ cu alte sondaje similare realizate în 2013 și 2017.

Topul amenințărilor

