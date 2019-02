VIDEO Momentul în care vestele galbene distrug un Porsche în timpul violențelor din Paris

Zeci de mii de persoane au ieșit sămbătă pe stradă în Paris să protesteze față de Guvernul francez și față de președintele Macron. Îmbrăcați cu veste galbene, manifestanții s-au ciocnit cu forțele de ordine și au dat foc la pubele și garduri.

Unii protestatari au fost văzuți arzând steaguri UE și fluturând mesaje cu „FREXIT”. La finalul zilei zeci de persoane au fost rănite și transportate la spital - atât din rândul manifestanților, cât și din rândul forțelor de ordine.



Imaginile de sămbătă din Paris au devnit deja virale pe Internet, mai ales clipurile video care arată manifestanții cum distrug un autoturism Porsche de lux.



WATCH: some of the hard left #YellowVests protesters have set a Porsche car on fire, in protest on the rich.#GiletsJaunes #Paris pic.twitter.com/oRxIwUumTo