​​VIDEO Mesajul unui candidat independent la alegerile din Republica Moldova: „Dragi judecători și procurori, dacă nu-mi finanțați campania, voi spune totul!”

”Eu le propun acum public tuturor șmecherașilor de prin R.Moldova, mă refer aici la procurori, atenție mare, la judecători și la clienții mei foarte „cinstiți” pe care eu i-am apărat și care prin intermediul meu i-au făcut pe procurori și judecători cu bani și tot prin intermediul meu și-au rezolvat problemele, după care au încercat să „mă combine”. Unii au ajuns mari nacialnici, care și pe unde...eu nu le voi da acum nume. Eu vă îndemn public ca voi să vă treziți mâine dimineață, sau pe perioada întregii campanii electorale și să contribuiți financiar la susținerea campaniei mele. Încă odată, mă adresez: procurorilor, judecătorilor și clienților mei „cinstiți” și foarte șmecheri. Dacă eu nu voi vedea măcar câte un leu de la persoanele vizate în contul meu, eu exact după alegeri, pe data de 25 februarie voi spune public tot ce știu despre voi și voi arăta toate probele pe care le am: cât ați dat voi clienții, cât am dat la procuror, cât a luat judecătorul, cât s-a oprit, cât s-a dus mai departe, cât eu am oprit și tot așa ... Nu voi cruța pe nimeni. Niciunul nu va avea scăpare, vă place ideea?”, declara Savva în video-live-ul său, conform publicației Deschide.md Viorel Savva este de profesie avocat și candidează independent pentru diasporă în circumscripția 51 (SUA, Canada). Savva a fost lector la universitate, iar recent a fost admis în Baroul din New York, potrivit publicației amintite.