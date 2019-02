Miniştri britanici: Un Brexit fără acord poate amplifica apelurile pentru unificarea Irlandei

Riscul intensificării apelurilor pentru organizarea unui referendum privind criza irlandeză este "foarte real", iar premierul Theresa May cunoaşte situaţia, a afirmat un ministru britanic."Guvernul riscă să alunece fără să vrea spre un referendum privind frontiera" irlandeză, a declarat un alt membru al Guvernului de la Londra.Un vot pe tema unificării ar fi o "posibilitate reală" în cazul producerii unui Brexit fără acord. "Dacă ajungem la un mediu de haos, perturbări şi incertitudine, această situaţie ar stimula apelurile pentru un referendum", a confirmat un al treilea membru al Guvernului Theresa May.Cei trei membri ai Guvernului britanic au făcut aceste declaraţii sub protecţia anonimatului, pentru BBC.Theresa May vrea renegocierea situaţiei frontierei nord-irlandeze. Acordul pe tema Brexit prevede un statut special pentru provincia britanică Irlanda de Nord, în scopul evitării introducerii controalelor la frontiera cu Irlanda, stat membru al Uniunii Europene. Prevederea este contestată de numeroşi parlamentari britanici. Garanţiile acordate Irlandei de Nord riscă să blocheze Marea Britanie în "serii de negocieri repetate" în următorii ani, se arată în raportul guvernamental de evaluare juridică.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.Camera Comunelor a respins Acordul Brexit negociat de Theresa May cu Bruxellesul şi a votat o serie de amendamente. Problema este că noua formă a Acordului care ar fi aprobat de parlamentarii britanici trebuie prezentată şi Uniunii Europene, care a avertizat că proiectul de tratat nu va fi renegociat.Uniunea Europeană va introduce controale vamale la frontiera dintre Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord în cazul în care Marea Britanie va părăsi Blocul comunitar fără un acord privind viitoarea relaţie bilaterală. "Dacă vreţi să fac speculaţii asupra a ceea ce s-ar întâmpla în Irlanda în scenariul unui Brexit fără acord, cred că este destul de evident că vom avea o frontieră solidă, iar angajamentele asumate prin Acordul din Vinerea Mare şi toate lucrurile pe care le-am făcut de ani de zile prin instrumente şi programe vor trebui în mod inevitabil să fie adaptate. Sigur că noi vrem pace, sigur că susţinem Acordul din Vinerea Mare, dar acestea sunt efectele scenariului Brexitului fără acord", a declarat un purtător de cuvânt al lui Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene.Partidul Democratic Unionist (DUP), care asigură majoritatea parlamentară a Guvernului Theresa May, a denunţat avertismentele "beligerante" ale Uniunii Europene privind introducerea controalelor la frontiera irlandeză în cazul unui Brexit fără acord. "Încă o înşelăciune beligerantă din partea UE în încercarea disperată de a creşte mizele. Nu a funcţionat până acum şi nu va funcţiona nici acum", a declarat, prin Twitter, Sammy Wilson, un purtător de cuvânt al formaţiunii nord-irlandeze Partidul Democratic Unionist (DUP). Downing Street a transmis că Marea Britanie va face "tot ce este posibil" pentru a evita reintroducerea controalelor la fronrtiera irlandeză.Ministerul irlandez de Externe a comunicat: "Indiferent de Brexit, Guvernul britanic va avea permanent responsabilităţi, în calitatea de co-garant al Acordului din Vinerea Mare, pentru a se asigura că, inclusiv în lipsa unui acord, nu vor fi reinstituite controale la frontieră. Noi nu vom accepta frontieră pe insulă şi, prin urmare, nu facem planuri pentru acest scenariu". Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană riscă să afecteze modul de implementare a Acordului din Vinerea Mare (semnat în 1998), care a permis încheierea conflictului nord-irlandez.În ultimii ani, numeroşi politicieni britanici au cerut organizarea unui nou referendum privind apartenenţa la UE. Referendumul care a decis Brexit a generat o profundă criză internă în Marea Britanie, în contextul în care Scoţia, Irlanda de Nord şi Ţara Galilor au semnalat că vor rămânerea în UE, avertizând chiar cu independenţa. Foştii premieri Tony Blair şi John Major au atras atenţia că eventuala ieşire din UE va pune în pericol unitatea Marii Britanii, afectând acordul de pace privind Irlanda de Nord şi alimentând mişcarea proindependenţă în Scoţia. "Abandonaţi apartenenţa Marii Britanii la Uniunea Europeană şi să nu fiţi surprinşi că la final, drept consecinţă, abandonăm unitatea noastră ca ţară", a declarat John Major, premier conservator britanic în intervalul 1990-1997. "Votul în favoarea ieşirii din UE pune în pericol viitorul Irlandei de Nord", a spus, la rândul său, fostul premier laburist Tony Blair.