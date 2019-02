Cinci conflicte recente între Franța și Italia: De la Vestele Galbene până la Leonardo da Vinci, mort acum 500 de ani

De mult timp, cele două țări se consideră cele mai bune în toate domeniile, de la fotbal, mâncare și până la modă. Totuși, francezii sunt cei care par să domine lupta. În ultimii 20 de ani, companii franceze au reușit să-și cumpere o serie de rivali italieni. Cum sunt cazurile Parmalat sau Gucci.Iată mai jos cinci dintre cele mai recente conflicte dintre cele două țări, prezentate de politico.eu:Provocarea care se pare că a umplut paharul pentru francezi: Luigi Di Maio, liderul Mișcării 5 Stele si vicepremier, s-a întâlnit cu liderul mișcării „Vestele Galbene” în Paris. Partidul italian și-a exprimat public susținerea pentru mișcarea anti-Macron.Înainte de a-și revoca ambasadorul, Franța, prin Ministrul Europei Nathalie Loiseau, declarase că nu vrea să concureze „pentru cine este mai prost”.Alessandro Di Battista, unul din liderii 5 Stele, declara la un post italian de televiziune că „singura metodă de a rezolva problema migrației în Europa este abordarea problemei suveranității monetare în Africa”. Acesta crede că prin moneda folosită de 14 țări Sub-Sahariene (franc CFA), care este tipărită în Franța și are o rată de schimb în funcție de euro, Franța controlează aceste țări și le privează de suveranitate.Sursa multor conflicte curente dintre cele două țări este decizia fostului președinte francez, Nicolas Sarkozy, de a interveni in Libia, o fostă colonie italiană de unde Roma își procură o bună parte din petrol.Pentru italieni, Parisul a mers prea departe. Guvernul italian a dat vina pe Franța pentru că a cauzat un val major de imigranți venind pe Marea Mediteraneana, iar apoi a lăsat Italia singură in această problemă.O altă neînțelegere între cele două state este reprezentată de calea ferată de mare viteză dintre Torino si Lyon. Guvernul italian se opune răspicat proiectului de 8.6 miliarde de Euro.Franța a săpat deja 25 km in Munții Alpi si este părere că o întârziere mai mare a proiectului va reduce fondurile europene primite.Nici măcar arta nu scapă din lupta dintre cele două țări. Louvre-ul vrea să sărbătorească în octombrie aniversarea de 500 de ani de la moartea lui Leonardo Da Vinci. În 2017, guvernul italian a acceptat să împrumute majoritatea operelor de artă de Da Vinci pe care le deține, deși acest lucru este puțin probabil să se mai întâmple. „Leonardo este italian, el doar a murit în Franța”, declara Lucia Borgonzoni, subsecretar de stat pentru cultură.„Nu îl chema Leonardò, cum îi spun ei, ci Leonardo”, a mai spus aceasta.