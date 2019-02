Marea Britanie: Opoziţia laburistă va cere un nou referendum dacă Acordul Brexit nu va fi aprobat

"Dacă premierul Theresa May va accepta propunerile laburiste şi vom merge în Parlament, cred că vom asigura o majoritate parlamentară. Dar am ajuns în stadiul în care spunem foarte clar că oamenii s-au săturat de perspectiva producerii unui Brexit fără acord şi că aceasta ar fi catastrofală pentru economia noastră. În interesul naţional, trebuie să ajungem la un compromis, iar, dacă nu vom putea, cred că trebuie să revenim la decizia cetăţenilor", a declarat John McDonnell, responsabil de Afaceri financiare în cadrul Partidului Laburist, într-un interviu acordat BBC Radio 4, citează Mediafax."Noi am spus că, în cazul în care premierul nu va aproba propunerile noastre şi nu se va ajunge la un acord în Parlament, menţinem perspectiva revenirii la un vot public", a subliniat John McDonnell.