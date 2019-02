Cel mai longeviv congresman american a murit. John Dingell a fost membru al legislativului mai bine de jumătate de secol

”A fost leul Congresului SUA, fiu, tată, soț, bunic și prieten devotat", a transmis biroul de presă al soției sale, Debbie Dingell.

Democratul a fost unul dintre cei mai puternici promotori ai unor legi liberale importante, majoritatea în domeniul sănătății.

A fost ales pentru prima oară în 1955, în Camera Reprezentanților, și a rămas membru al legislativului mai bine de jumătate de secol, respectiv 59 de ani. S-a retras abia în 2015.

După ce a părăsit Congresul, a rămas conectat la actualitatea politică, exprimându-și poziția față de diverse subiecte pe twitter.

”Nu ați scăpat de mine încă”, este ultima lui postare, publicată cu doar o zi înainte să moară.”Draga mea Deborah insistă să mă odihnesc și să stau departe de twitter, dar, după îndelungi negocieri, am ajuns la o înțelegere: ea se va ocupa de contul meu de twitter în timp ce îi dictez mesajele. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru vorbele bune și pentru rugăciuni. Nu ați scăpat încă de mine”, a transmis el.



The Lovely Deborah is insisting I rest and stay off here, but after long negotiations we've worked out a deal where she'll keep up with Twitter for me as I dictate the messages. I want to thank you all for your incredibly kind words and prayers. You're not done with me just yet.