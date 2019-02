Povestea politicianului care a orchestrat ascensiunea lui Guaido, dar visează să ajungă președintele Venezuelei / Este rudă cu Bolivar, stă în arest la domiciliu, iar poliția îi face o poză la fiecare patru ore

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Dar ascensiunea noului lider al opoziției a fost orchestrată de un economist educat la Harvard și cu un trecut pestriț în politica din Venezuela, ce continuă să dirijeze strategia opoziției și să coordoneze mișcările cu lideri din Statele Unite și din țările sud-americane, chiar dacă se află în arest la domiciliu în Caracas.Discuțiile pe care Guardian le-a avut cu reprezentanți ai opoziției din Venezuela și cu oficiali din Washington au confirmat că Leopoldo Lopez, un fost primar de district din Carcas, a ajutat la punerea în fapt a ascensiunii extraordinare a lui Guaido și, în același timp, încă are ambiția de a deveni următorul președinte al Venezuelei.Din 2017 și până acum, Lopez - rudă îndepărtată cu eroul revoluționar Simon Bolivar - nu are voie să plece din casa aflată în bogatul district Chacao, unde a fost primar. Cu toate acestea, el l-a ales personal pe Guaido să conducă partidul Voința Poporului în congres și a continuat să aibă un rol central în campania anti-Maduro.”Leopoldo este în contact cu toată lumea, în fiecare zi, tot timpul. El a strâns la un loc o opoziție care este absolut unită, și puternică, și care se mișcă într-o singură direcție, asta vedem acum în acțiune”, spune soția lui Lopez, Lilian Tintori.Lopez a fost mult timp o figură polarizantă, care cerea o abordare mai agresivă decât alți lideri ai opoziției. ”Este adesea descris drept arogant, răzbunător și ahtiat după putere, dar oficiali din partid recunosc și că are o popularitate constantă, carismă și talent de organizator”, scria un diplomat american din Caracas într-o telegramă din 2009 publicată de Wikileaks.După protestele anti-guvernamentale din 2014, Lopez a primit o pedeapsă de 14 de ani închisoare pentru incitare la violență. Mutat în arest la domiciliu în 2017, Lopez nu are voie să vorbească cu presa și este păzit îndeaproape de polițiști care îi fac la fiecare patru ore câte o poză cu ziarul din ziua respectivă, ”ca la un ostatic”, spune Tintori.Dar, folosind aplicații de mesagerie criptată, Lopez este în contact cu alți activiști din Venezuela, Columbia și Statele Untie.Convins că ajutorul Casei Albe ar fi crucial pentru dărâmarea lui Maduro, Lopez și aliații lui au făcut eforturi concertate pentru a câștiga administrația Trump. Sursele Guardian au confirmat că au avut loc numeroase întâlniri între oficiali din SUA și trimiși ai lui Lopez - inclusiv Tintori - în Washington și în restul lumii.În februarie, Tintori a luat masa cu Donald Trump la Casa Albă, într-o întâlnire aranjată de senatorul Marco Rubio, acesta fiind decisiv în privința politicii abordate de Trump față de Venezuela.După câteva ore, președintele american a postat pe Twitter o fotografie în care apare împreună cu Tintori, Rubio și vicepreșdintele Mike Pence, cerând ca Lopez să fie eliberat ”imediat”.Acțiunea opoziției venezuelene a primit și mai mult avânt anul trecut, când Brazilia și Columbia au ales președinți de dreapta, ambii promițând în campania electorală că vor adopta o linie mai dură față de Maduro.Asaltul diplomatic a început să aducă roadele pe care le aștepta de ani de zile pe 22 ianuarie, când Guaido a primit un telefon de la Pence. Potrivit unui oficial american, Pence i-a promis că administrația Trump îl va sprijini dacă va depune jurământul de președinte în timpul demonstrațiilor masive anunțate a doua zi.Pence a dat telefonul după ce a primit unda verde de la Trump într-o discuție din Biroul Oval la care a mai participat Rubio, trei republicani din Florida, și consilierul pentru securitate națională, John Bolton.Guaido a depus jurământul, iar americanii s-au ținut de cuvânt, recunoscându-l drept lider legitim în doar câteva minute. Mutarea a luat mulți diplomați și membri ai opoziției prin surprindere, dar, până în seara zilei de 23 ianuarie, peste zece națiuni din America Latină, plus Canada - la care Tintori făcuse lobby - au urmat exemplul SUA.La acest moment, toți ochii sunt pe Guaido, un politician care peste noapte a devenit dintr-un cvasinecunoscut o celebritate.Dar cei apropiați de Lopez se îndoiesc că el va rămâne pentru totdeauna departe de lumina reflectoarelor. Iar unii suspectează că este doar o problemă de timp până când va încerca să caute pentru el cheile palatului prezidențial.”În (partidul) Voința Poporului avem un candidat, este Leopoldo. Juan (Guaido) joacă un rol foarte mare la acest moment, de permitere a unei tranziții”, afirmă Juan Andrés Mejía, un membru important de partid. Întrebat dacă Lopez tot mai este candidatul oficial al partidului pentru președinție, Mejia a răspuns: ”Da. Absolut. Absolut”.Totuși, unii cred că ambițiile lui Lopez ar putea fi deraiate de ascensiunea fulminantă a protejatului său. “Guaidó este o figură mesianică acum. Dacă el convoacă alegeri libere va câștiga. Va fi președintele nostru pentru următorii șase ani, iar Leopoldo va detesta asta”, spune Vanessa Neumann, președintele firmei de analiză a riscului Asymmetrica și consilier ocazional pentru unii membri ai opoziției.