Venezuela: Opt lucruri care trebuie ştiute despre Juan Guaidó

Până la începutul lunii ianuarie 2019 era un complet necunoscut. Acum este deus ex machina din Venezuela, țara din Caraibe cu cele mai mari rezerve de petrol de pe planetă. Pentru a înţelege ascensiunea uimitoare a lui Juan Gerardo Guaidó Marques, autoproclamat preşedinte interimar al Venezuelei împotriva "uzurpatorului" Nicolas Maduro, Panorama a întocmit un scurt ghid biografic în 8 puncte, scrie Panorama, citat de Rador.1. Bunicii militariNăscut pe 28 ianuarie 1983 în La Guaira, principalul port al ţării din statul Vargas, Guaidó este unul din cei șase copii ai unei familii din clasa de mijloc: tatăl pilot, mama profesoară. Unul dintre bunici a fost sergent în Garda Naţională, iar celălalt, căpitan de marină.2.Tragedia de la Juan VargasÎn perioada în care Juan frecventa ultimul an de liceu, un dezastru natural a devastat micuţul stat Vargas. Între 14 şi 16 decembrie 1999, ploile torenţiale au provocat moartea a mii de oameni, printre care se aflau rude şi prieteni ai viitorului adversar. Povestea l-a marcat profund, trezind în el o conştiinţă politică.3. Universitatea CatolicăDupă terminarea liceului, în 2000, Guaidó s-a înscris la Universitatea Catolică Andres Bello din Caracas, unde s-a distins imediat pentru excelentele sale realizări academice. S-a licenţiat în inginerie industrială în 2007.4. Lider al studenţilorFoarte activ în viaţa politică studenţească, în 2007, Guaidó a condus protestele studenţeşti pentru apărarea libertăţii de exprimare împotriva non-reînnoirii frecvențelor reţelei TV RCTV. De asemenea, s-a mobilizat împotriva referendumului constituţional promovat de preşedintele Hugo Chavez.5. Washington connectionVizita de la Washington a jucat un rol crucial în formarea politică a tânărului Juan. În capitala SUA a participat la programul de guvernare şi management politic de la Universitatea George Washington care are o colaborare strânsă cu CIA. Potrivit unor surse pro-Maduro, sejurul lui Guaidó la Washington, sub patronajul economistului venezuelean Luis Enrique Berrizbeitia, deja directorul executiv al Fondului, ar fi dat startul unui proiect american pentru realizarea schimbării de regim în Venezuela.6. Coborârea pe terenÎn 2009, Guaidó a făcut parte dintr-un grup de tineri lideri care au fondat partidul politic Voluntad Populare, o formaţiune care se defineşte ca fiind de centru-stânga, împreună cu liderul opoziţiei Leopoldo Lopez. Aflat în arest la domiciliu, Lopez devine mentorul lui Guaidó, care în 2011 intră în Adunarea Naţională, Parlamentul Republicii bolivariene.7. Articolul 233 din ConstituţieSchimbarea s-a produs în decembrie 2018, când Guaidó a fost numit președinte al Adunării Naționale din Venezuela. Tânărul inginer, care este căsătorit şi are o fiică de 1 an, depune jurământul pe 5 ianuarie 2019. Optsprezece zile mai târziu, în timp ce sute de mii de venezueleni mărşăluiesc pe străzile ţării împotriva regimului, se proclamă preşedinte ad interim, sfidându-l pe faţa pe Nicolas Maduro. Pentru a face acest lucru, a apelat la articolul 233 din Constituţia venezueleană, care permite șefului Parlamentului să preia puterea pe o perioadă de 30 de zile, în cazul în care președinția este vacantă, până la noile alegeri. Este 23 ianuarie: în aceeaşi zi Donald Trump îl recunoaşte ca preşedinte legitim. Fiind urmat de Canada, Brazilia şi de majoritatea ţărilor europene.8. Modelul lui este Obama"Si, se puede" este motto-ul lui Juan Guaidó: o trimitere clară la Barack Obama şi la faimosul său: "Yes, we can". Înalt şi slab, autoproclamatul preşedinte seamănă şi fizic cu fostul preşedinte american. Iar soţia sa, Fabiana Rosales, jurnalist şi "influencer", admite că dintre primele doamne trecute şi prezente, cea pe care o priveşte cu maxima admiraţie este Michelle Obama.