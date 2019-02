Rusia anunță și ea că va ieși din Tratatul INF în șase luni

Donald Trump a afirmat, marți seară, în discursul privind Starea Națiunii, că dorește să negocieze un nou acord similar cu Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), însă dacă acest lucru nu este posibil, atunci SUA vor dezvolta sisteme de rachete superioare tuturor țărilor.





"Acum mai multe decenii, Statele Unite au încheiat un tratat cu Rusia, prin care am fost de acord să ne limităm și să ne reducem capacitățile în domeniul rachetelor. În timp ce noi am respectat întocmai acordul și regulile, Rusia a încălcat în mod repetat termenii. Asta se întâmplă de mai mulți ani. De aceea, am anunțat că Statele Unite se retrag oficial din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare sau Tratatul INF", a afirmat liderul de la Casa Albă.





"Chiar nu avem de ales. Poate că putem negocia un acord diferit, adăugând China și pe alții, sau poate că nu se poate - caz în care, vom depăși de departe în investiții și inovații pe toți ceilalți", a conchis Donald Trump în discursul său în Congres.





Anunțul lui Lavrov vine în condițiile în care Vladimir Putin a spus, în weekend că Rusia a suspendat acordul ce datează din epoca Războiului Rece, după ce Washingtonul a anunțat că se va retrage în jumătate de an dacă Moscova nu pune capăt încălcărilor la adresa tratatului din 1987.